T1／選秀分析、評比　高錦瑋、王翊帆即戰力矮控衛出頭天

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報名本屆選秀會的控球後衛當中，身高不及175公分的小巨人共三位，分別是義守大學劉承彥、輔仁大學王翊帆和健行科大高錦瑋，他們不僅是球隊的後場扛霸子，也是影響比賽勝負、舉足輕重的角色。健行科大主力控球高錦瑋，身高173公分、體重66公斤，儘管沒有絕佳的身材條件，但憑藉著穩健的控球節奏以及戰術執行力強等特性，成為健行科大後場安定局勢的存在。
高錦瑋本季UBA三分球139投53中，命中率近四成，外線穩定度提升，加上拿手的切入分球或拋投，進攻手段多元具有影響戰局的能力，不過許時清教練提點道：「因身高限制的關係，高錦瑋在切入後若遇到阻礙，需要隊友空手走位、空切配合，如果加強切入後遭遇防守補位的進攻技巧，未來無可限量。」
而173公分、72公斤的王翊帆與172公分、73公斤的劉承彥，名聲雖沒有高錦瑋來的響亮，但實力不容小覷，雙雙攻佔本季UBA助攻排行榜前三名，許智超教練讚許兩位：「傳導意識佳，無論快攻轉換、小球、組合或切分，總能為團隊製造空檔，是眾多職業球隊替補後衛的不二人選。」許時清教練則勉勵兩位小球員：「總是能在危急的關頭投出致勝的三分球，仍要注意三分出手的時機點，避免濫投的狀況發生，影響自己或球隊的節奏。」
學生籃球經歷完整 簡賀宇、李沛澄、林勵盼在職業路上找到定位
世新大學簡賀宇、輔仁大學李沛澄與政治大學林勵皆出身傳統高中名校，也扛過隊長重任，經歷大學四年的調整與磨練，找回自己的目標，如今投入職業籃球選秀，盼能打出職業水準，站穩舞台。畢業於松山高中的林勵身高180公分、80公斤，維持強勢的加壓防守特性，在本季UBA平均上場18分鐘內貢獻3助攻、1.4抄截，儘管不是陣中主力得分手，仍以輔助球隊的角色獲教練肯定，許智超教練則說：「進入職業賽場擔任控球後衛時，期許能打破中規中矩的框架，強化進攻思路與賽事掌控能力，必能有自己一套帶領球隊的方法。」
至於簡賀宇身高183公分、體重80公斤，與181公分、79公斤的李沛澄同為投射型球員，動作靈活且基本功紮實，默默以自己的專長為球隊建功，其中簡賀宇可擔任得分箭頭，並具備快攻轉換處理與分球能力，李沛澄則可塑造成典型二號位選手，在有限時間內維持三成以上的三分命中率。許時清教練表示：「簡賀宇具備傳球意識，若加強身體對抗性、減少投籃準備時間，對職涯發展會有更大的幫助，李沛澄則需補強創造自己空檔的能力，將對敵隊增加不少威脅性。