高球／延長賽逆轉封王　謝旻軒拿下職業生涯首勝

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正規賽最後一洞第18洞四桿洞，李士鴻第二桿打歪到果嶺左邊小土坡上，第三桿切上果嶺，距洞約11呎，兩推才進洞吞柏忌；而謝旻軒第二桿雖也失手超過果嶺，不過他第三桿切得漂亮，將球送到距洞1呎半，一推打帕，追平李士鴻，兩人均為低於標準桿七桿的137桿。
兩人須進行延長加洞賽一決勝負，在第18洞四桿洞進行第一洞延長加洞賽，李士鴻開球偏左撞到電燈桿，彈到左邊小樹叢裡，成為無法打之球，罰一桿後，第三桿才打上果嶺，距洞約11呎，兩推才進洞吞下柏忌；謝旻軒第二桿成功打上果嶺，距洞約50呎，兩推進洞打帕獲勝。
他賽後說，其實過去幾年，曾有兩次也有很大的機會奪冠，但是都失之交臂，這次終於成功拿下職業首勝，非常開心；他指出，去年初起改變揮桿姿勢包括握桿與上桿，增加了開球距離與鐵桿的準度，如今終見成效，加上心態調整算是成功，他說：「以前太在意要奪冠，現在則是專注當下及每一桿的執行力。就像playoff第一洞時，都已打到感覺全身沒力了，還是靠意志力，做出自己該做好的動作與每一桿，最後終於成功了！」
他表示，之前三年打挑戰巡迴賽，年度排名都在第10-20名之間，結果還算可以，但是打台巡賽時，就常有心理與球技方面的坎兒會過不去，此冠帶給他很大的信心，迎接其後的比賽，他設定今年的目標是ThreeBond挑戰巡迴賽獎金王與台巡年度獎金排名前15，並希望今年考日巡賽的成績會更好。