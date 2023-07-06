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又來！菲律賓南海運送補給　遭中國海警船「危險攔截」

▲菲律賓海岸衞隊5日指控中國的海警船，於南沙群島東部仁愛暗沙，騷擾、阻撓菲國巡邏船運送補給。（圖／翻攝自Jay Tarriela推特）
▲菲律賓海岸衞隊5日指控中國的海警船，於南沙群島東部仁愛暗沙，騷擾、阻撓菲國巡邏船運送補給。（圖／翻攝自Jay Tarriela推特）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國與亞洲多國在南海的爭議不斷，造島、擴建、部署軍事設施等舉動也讓周遭國家深感不安，菲律賓海岸衞隊5日指控中國的海警船，近日於南沙群島東部仁愛暗沙（Ayungin Shoal），騷擾、阻撓菲國巡邏船運送補給，而這早已不是雙方頭一次於鄰近海域發生衝突。

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綜合外媒報導，菲律賓海岸警衛隊發言人塔里拉（Jay Tarriela）透露，中國海警船上月30日在南海爭議海域，對菲國船隻做出「危險的跟蹤、騷擾」行為，甚至刻意阻斷菲國海岸衛隊的航路，距離最近時，雙方船隻相隔不到100公尺，當時還有中國的海軍艦艇、民兵船在場。

菲律賓聲稱，當時菲國海岸防衞隊所屬的2艘巡邏船隻，正在協助菲國海軍一項補給任務，進入仁愛暗沙12海浬範圍後，就開始遭受中方船隻干擾，直言中國海警船的體積比菲國的要「大得多」，恫嚇意味十足。

據報導，事件剛發生時，2艘菲國船隻先是以無線電向中國船隻宣示區域主權，然後就繼續前往仁愛暗沙，但緊接著又出現多艘中國海上民兵船、解放軍艦隻阻攔，不過菲律賓海軍和海岸衞隊最終仍完成了補給任務。

報導指，中國透過所謂的「九段線」主張，宣稱幾乎對整個南海都擁有主權，以U形、長達1800公里的界線，強調對海域開採的權利聲索，儘管海牙常設仲裁法院已於2016年認定中國的「九段線」主張並無法律依據，北京仍拒絕承認上述裁決，單方面主張南海超過80%海域都是自己的領土。

▲菲律賓指控中國海警船近日在南海挑釁菲國船隻。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓今年2月就曾指控中國海警船，在南海挑釁菲國船隻，還以「軍事級雷射」導致菲國船員短暫失明。（圖／美聯社／達志影像）
今年2月時，菲律賓海巡隊就曾指控中國海警船在仁愛暗沙附近，2度以「軍事級雷射」照射菲方船隻，導致組員一度失明；並冒著碰撞風險進行危險操作，阻撓菲方對擱淺在仁愛暗沙的馬德雷山號（Sierra Madre）運送食物和補給物資。

當時有分析指出，此事發生時間點，正值馬尼拉當局同意美軍，新增4處菲律賓戰略據點建設權限，沒幾天就有了中國海警船的軍用雷射事件，很有可能是北京對菲方同意美軍擴大部署的「回應」。

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