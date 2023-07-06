又來！菲律賓南海運送補給　遭中國海警船「危險攔截」

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菲律賓聲稱，當時菲國海岸防衞隊所屬的2艘巡邏船隻，正在協助菲國海軍一項補給任務，進入仁愛暗沙12海浬範圍後，就開始遭受中方船隻干擾，直言中國海警船的體積比菲國的要「大得多」，恫嚇意味十足。
據報導，事件剛發生時，2艘菲國船隻先是以無線電向中國船隻宣示區域主權，然後就繼續前往仁愛暗沙，但緊接著又出現多艘中國海上民兵船、解放軍艦隻阻攔，不過菲律賓海軍和海岸衞隊最終仍完成了補給任務。
報導指，中國透過所謂的「九段線」主張，宣稱幾乎對整個南海都擁有主權，以U形、長達1800公里的界線，強調對海域開採的權利聲索，儘管海牙常設仲裁法院已於2016年認定中國的「九段線」主張並無法律依據，北京仍拒絕承認上述裁決，單方面主張南海超過80%海域都是自己的領土。
今年2月時，菲律賓海巡隊就曾指控中國海警船在仁愛暗沙附近，2度以「軍事級雷射」照射菲方船隻，導致組員一度失明；並冒著碰撞風險進行危險操作，阻撓菲方對擱淺在仁愛暗沙的馬德雷山號（Sierra Madre）運送食物和補給物資。
當時有分析指出，此事發生時間點，正值馬尼拉當局同意美軍，新增4處菲律賓戰略據點建設權限，沒幾天就有了中國海警船的軍用雷射事件，很有可能是北京對菲方同意美軍擴大部署的「回應」。