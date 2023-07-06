李玟輕生離世！周蕙發文「CoCo妳辦到了」遭罵爆 緊急道歉刪文
CoCo李玟近年頻傳與加拿大籍富商老公Bruce離婚，2月才爆出身上掛引流袋、暴瘦至42公斤的消息，沒想道5日卻傳來噩耗，李玟二姊李思林發出聲明表示，李玟稍早已在醫院過世，享年48歲，震撼各界，不少演藝圈好友也紛紛發文哀悼。然而周蕙在第一時間也發文，結果因用詞不當被粉絲朋友罵爆，讓她也道歉緊急刪文。
記者張嘉哲/綜合報導
在李玟死訊第一時間公布之後，「美聲歌后」周蕙在她粉絲專頁發文寫下「本以為近期這紛紛擾擾，再沒什麼事能嚇到我了，但CoCo妳辦到了，RIP」結果本意是想哀悼好友，但李玟因為是輕生離世，不少粉絲認為「妳辦到了」用詞非常不妥。
對此，周蕙也立刻留言回覆「抱歉我用詞不當」，隨後立刻刪除文章的末段話，從「但CoCo妳辦到了」變成「但CoCo」並且配上哭泣的表情符號，不少粉絲也湧入哀悼天后李玟。
總是給人開朗、樂觀印象的李玟，在演藝圈的好人脈眾所皆知，是第一位進軍美國歌壇，並且發行英語專輯，在NBA籃球賽中演唱美國國歌的華語歌手，她的代表作《Di Da Di》更榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶，在當年這張專輯發行時，在台灣賣出高達85萬張，成為台灣唱片年度銷售第一，也是李玟銷量最高的專輯。如今李玟離世，歌迷、好友只能透過音樂來回憶這位華語天后。
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