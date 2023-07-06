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海洋文化｜洄遊吧Fish Bar　喚醒台灣食魚教育小天地

海洋文化｜洄遊吧Fish Bar　喚醒台灣食魚教育小天地
海洋文化｜洄遊吧Fish Bar　喚醒台灣食魚教育小天地

行遍天下旅遊網

「台灣不該只有海鮮文化、而沒有海洋文化」，這是一群喜歡海洋的青年所組成的空間。創辦人黃紋綺畢業後來到母親故鄉，想著台灣食魚文化不該只停留在吃海鮮，更應深度了解海洋。於是他與夥伴2016年成立「洄遊吧 Fish Bar」，以「食魚教育」及「海洋永續」為核心，並結合在地相對友善的「定置漁網」捕魚法，販售海鮮真空冷凍魚貨。針對出品的每一塊魚做QRCode溯源，讓消費者能追溯魚何處來、如何料理品嚐、進而認識台灣周邊海域魚種。

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團隊更在場域中舉辦體驗課程，把海洋知識、定置漁網捕魚法、什麼時候吃對的魚……等內容融入在活動中。看著樓梯間等比例大小翻車魚、鬼頭刀的圖樣，一整排台灣捕獲魚種的圖解介紹，喝一杯結合奶蓋與旗魚鬆的古早味紅茶，海島國家的子民人人都該了解從產地到餐桌的海洋文化。

店家資訊

洄遊吧Fish Bar

地址：花蓮縣新城鄉七星街32號2F

電話：0910-443888

網址：www.fishbar.com.tw

時間：10:00-18:00（週二、三休）

費用：七星潭摸魚趣體驗480元（費用含魚點心-DIY料理、導覽、魚類觀察、場地責任險）

注意事項：所有體驗活動請事先預約

未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。

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