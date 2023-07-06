海外港人遭通緝　美眾院外交領袖籲抗中共影響力

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麥考爾（Michael McCaul）今天發布聲明予以譴責，指若有人好奇被中共統治的世界會變成什麼模樣，看看香港就知道。
麥考爾表示，中共只花兩年時間，就摧毀香港所有自由，明顯違反與英國與香港的協議；現在更在全球對流亡海外港人發布通緝令，想確保面對北京「沒有人是安全的」。
他強調，此次事件更加凸顯為何須在世界各地對抗中共惡意影響力，與香港站在一起。
參議院外委會成員、共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）則在推特（Twitter）上批評，港府想要讓勇敢民主派人士噤聲的渴望再度增長，但重金懸賞和追緝海外港人的作法只是證明中共恐懼真相。
盧比歐呼籲美國國務院，不要邀請香港特首李家超出席11月在加州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）。
美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）3日曾發布聲明譴責香港警方對海外港人發布全球懸賞通緝令，指境外實施「港區國安法」可能創下危險先例，威脅全球人權與基本自由。
米勒呼籲港府立即撤銷懸賞令，尊重他國主權，並停止在國際上使用北京實施的國安法。他也強調，美國會持續反對北京跨國鎮壓行為。
遭通緝的郭鳳儀當天也表示，香港政府沒有權力在海外執法，通緝令只是希望恐嚇港人，並煽動「暴民心態」（mob mentality），啟動民粹化小粉紅針對港人。她雖擔心自身安危，但絕不低頭。（編輯：陳承功）1120706