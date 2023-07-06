快訊／李玟突離世！享年48歲　親姊悲痛發文證實

李玟「左腿開刀紀錄片」曝！復健走路叫出聲　自稱女戰士粉絲淚崩

▲李玟先前接受左腿開刀手術，超正能量稱自己為「女戰士」，分享復健日常給粉絲朋友看，沒想到如今傳出噩耗。（圖/李玟微博）
▲李玟先前接受左腿開刀手術，超正能量稱自己為「女戰士」，分享復健日常給粉絲朋友看，沒想到如今傳出噩耗。（圖/李玟微博）

記者張嘉哲/綜合報導

李玟CoCo輕生離世，享年48歲，消息震撼各界，然而回顧李玟生前，她曾經在2月接受腿部手術，當時候她還將這一切錄製成一個VLOG放在微博跟粉絲分享，堅強的她紀錄自己從開刀、復健走路的過程，讓不少粉絲相當心疼，而當時李玟自稱是「女戰士」，非常樂觀開朗，如今卻傳出噩耗，讓不少人相當難過。

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李玟在今年2月23日時在微博發文透露，自己因為左腿天生有缺陷，2歲時就曾經動手術，不過手術沒有成功，對一個小孩來說這是很折磨人的，後來當她出院之後「完全不會走路」，必須要重新去學走路，這個過程帶給她非常大的痛苦跟陰影。

李玟說「這麼多年我都是靠我的右腿去支撐全身，這麼多年在舞台上又唱又跳都是靠右腿去支撐，每一次的排舞或者演唱會結束後，我的腿都痛得要命，只是我從來不讓人看見我痛苦的一面，我想把我最好的一面呈現給大家，只要大家開心，多痛也值得」。

▲李玟二月底透露自己左腿有先天缺陷，因爲舊傷復發將要進行開刀手術。（圖/李玟微博）
▲李玟二月底透露自己左腿有先天缺陷，因爲舊傷復發將要進行開刀手術。（圖/李玟微博）
不過話雖如此，在去年10月初，李玟因為排舞太過激烈導致舊傷復發，髖關節移位、壓住神經，最後讓李玟無法正常生活，才決定要去面對這件事，李玟也說「我要勇敢去面對，不管結果怎麼樣，我都會欣然接受。」隨後過了數天後，李玟在3月就發上自己左腿開刀的VLOG，並且紀錄每天自己復健走路的模樣，當時開完刀第一次學走路時她還痛到忍不住叫出聲。

直到紀錄第12天時，李玟還在影片當中舉起大力水手的姿勢自稱「戰士！女戰士！」並且露出自信笑容，沒想到如今傳出噩耗，讓不少粉絲翻出該片段心疼留言哀悼李玟。

▲國際天后李玟曾登上奧斯卡舞台，是華人心中的驕傲。（圖／NOWnews社群中心製作）
▲國際天后李玟曾登上奧斯卡舞台，是華人心中的驕傲。（圖／NOWnews社群中心製作）
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