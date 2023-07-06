李玟「左腿開刀紀錄片」曝！復健走路叫出聲　自稱女戰士粉絲淚崩

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李玟說「這麼多年我都是靠我的右腿去支撐全身，這麼多年在舞台上又唱又跳都是靠右腿去支撐，每一次的排舞或者演唱會結束後，我的腿都痛得要命，只是我從來不讓人看見我痛苦的一面，我想把我最好的一面呈現給大家，只要大家開心，多痛也值得」。
不過話雖如此，在去年10月初，李玟因為排舞太過激烈導致舊傷復發，髖關節移位、壓住神經，最後讓李玟無法正常生活，才決定要去面對這件事，李玟也說「我要勇敢去面對，不管結果怎麼樣，我都會欣然接受。」隨後過了數天後，李玟在3月就發上自己左腿開刀的VLOG，並且紀錄每天自己復健走路的模樣，當時開完刀第一次學走路時她還痛到忍不住叫出聲。
直到紀錄第12天時，李玟還在影片當中舉起大力水手的姿勢自稱「戰士！女戰士！」並且露出自信笑容，沒想到如今傳出噩耗，讓不少粉絲翻出該片段心疼留言哀悼李玟。
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