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公開唱反調！上合峰會宣言　印度拒簽支持「一帶一路」倡議

▲印度總理莫迪拒絕在上合組織峰會，為支持一帶一路的倡議背書。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度總理莫迪拒絕在上合組織峰會，為支持一帶一路的倡議背書。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

上海合作組織（SCO，簡稱上合組織）峰會4日召開，中國國家主席習近平、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、印度總理莫迪（Narendra Modi）皆有參與，不過印度拒絕在會後發表的新德里宣言中，簽署支持一帶一路的倡議，與絕大多數參與峰會的國家背道而馳。

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綜合《今日印度》、《NDTV》等外媒報導，峰會結束時，與會國發表的一份聲明指出，俄羅斯、巴基斯坦、哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦、塔吉克和烏茲別克，都重申支持中國的一帶一路倡議，相信一帶一路及《上海合作組織2030年經濟發展戰略》，都能促進成員國的數位經濟、高科技、現代化等合作項目。

莫迪雖然也認同，強大的連結對促進區域進步非常重要，還可以增進彼此的信任，但這些努力必須符合上合組織憲章的基本原則，特別是尊重成員國的主權和領土完整。

新加坡南洋理工大學國際政治高級研究員潘圖奇（Raffaello Pantucci）認為，印度確實有理由拒絕支持一帶一路，因為這涉及與巴基斯坦有領土爭議的克什米爾地區。

除此以外，上海國際問題研究院研究員李紅梅也表示，印度經濟自從2020年中印兩軍在加勒萬河谷爆發致命邊境衝突後，就已出現「去中國化」的跡象，莫迪在本次峰會演講中，也強調了合作以打擊區域恐怖主義的必要性，雖然沒有直接提到巴基斯坦，但顯然是希望藉由上海合作組織共同施壓，也凸顯了印度與北京、莫斯科在這方面的分歧。

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