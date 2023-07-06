NBA／獨行俠交易得到Grant Williams 為Doncic和Irving增添幫手
達拉斯獨行俠努力為Kyrie Irving及Luka Doncic的明星後場組合增添幫手，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，獨行俠球團和波士頓塞爾提克及聖安東尼奧馬刺達成三方交易，他們送出多個次輪選秀權，得到了前鋒Grant Williams。
記者黃建霖/綜合報導
在這一筆交易中，馬刺得到Reggie Bullock和1個2030年獨行俠首輪選秀互換權；塞爾提克得到1個2024年次輪選秀權（鵜鶘和公牛中順位較高的一個）、1個來自暴龍的2025年次輪選秀權、1個來自熱火的2028年次輪選秀權和1個620萬美元交易特例。目前交易內容還沒完全定案，仍可能有所更動。
ESPN在後續報導中指出，在交易完成後，Williams隨即和獨行俠達成4年5300萬美元續約合約。這位身材厚實的前鋒，上賽季場均出賽25.9分鐘，可得到8.1分4.6籃板1.7助攻。
Williams本來是塞爾提克輪換中重要的一員，但在強調進攻的新任總教練Joe Mazzulla手下不得重用，來到需要更多鋒線體型的獨行俠，可望獲得更多機會、也必須承擔更多責任。
根據記者Marc Stein報導，獨行俠仍然希望能再增加團隊體型，有意追求效力於波特蘭拓荒者的前鋒Matisse Thybulle。雙方有計畫簽下合約，但拓荒者有權進行匹配。