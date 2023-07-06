夏天最熱的時段來了！18縣市亮「高溫燈號」 花蓮恐飆39度
台灣近期仍受西南風影響，各地高溫狂飆，且本週還會越來越熱，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，今（6）日各地高溫普遍都超過攝氏37度，其中花東地區由於位處「背風側」，會有焚風出現，高溫甚至會衝到攝氏39度，可說是進入夏天後，最熱的一段時間；而「午後雷陣雨」則僅侷限在山區，下週雖然氣溫稍降，但體感仍是炎熱，請民眾慎防中暑、多補水。
記者張志浩/綜合報導
受西南風影響，中央氣象局一早就針對「18縣市」發布「高溫資訊」。花蓮縣為「紅色燈號」，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率，台北市為「橙色燈號」，請小心攝氏38度的高溫；基隆市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為「橙色燈號」，有連續出現攝氏36度高溫的機率，新竹縣、嘉義縣、宜蘭縣為「黃色燈號」。
吳德榮則在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日至週六（7月8日）台灣附近盛行西南風，乾暖穩定的空氣，讓各地持續晴朗酷熱、紫外線強；花東縱谷因「背風沉降」加成，局部地區最高溫將推升至攝氏39度以上，為入夏以來，最熱的一段時間，今日各地區平地氣溫為，北部攝氏24至38度，中部攝氏24至37度，南部攝氏24至37度，東部攝氏22至39度。
吳德榮指出，下週日至週三（7月9日至7月12日），西南風漸轉偏南風再轉東南風，水氣會逐日漸增，高溫則逐日微幅下降，但各地仍炎熱、紫外線強，應注意防曬、防中暑，山區午後局部雷陣雨的範圍逐日擴大，下週二、三部分平地才有午後雷陣雨的機率。