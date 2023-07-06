快訊／李玟突離世！享年48歲　親姊悲痛發文證實

李玟驟逝享年48歲！蕭亞軒心痛不敢置信　曝她生前最後一句話

▲李玟驟逝，蕭亞軒視為她偶像，心痛不捨，謹記對方生前告訴她最後一句話：「Elva，come back，singing！」（圖 / 李玟臉書）
▲李玟驟逝，蕭亞軒視為她偶像，心痛不捨，謹記對方生前告訴她最後一句話：「Elva，come back，singing！」（圖 / 李玟臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

歌壇天后李玟飽受抑鬱症（憂鬱症）所苦，7月2日在家中輕生，搶救3天無效，7月5日離世，享年48歲。殞落了一位巨星，各界悲痛無比，李玟也是許多藝人們的偶像，歌手蕭亞軒發文哀悼，「我到現在還是不敢相信，我的心很痛」。

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▲李玟選擇用結束生命，擺脫憂鬱症。（圖 / 李玟臉書）
▲李玟選擇用結束生命，擺脫憂鬱症。（圖 / 李玟臉書）
▲蕭亞軒視李玟為偶像，謹記著李玟對她說過的最後一句話。（圖 / 蕭亞軒臉書）
▲蕭亞軒視李玟為偶像，謹記著李玟對她說過的最後一句話。（圖 / 蕭亞軒臉書）
同樣為唱跳歌手的蕭亞軒，得知李玟過世她表示非常心痛，蕭亞軒透露，李玟是她的啓蒙老師，而且從小時候李玟就是她心中的天后，「她永遠在我心裡面一輩子，她是我永遠的天后，我捨不得她！」蕭亞軒表示永遠記得李玟對她說過的最後一句話：「Elva，come back，singing！」

李玟驟逝震驚娛樂圈，Ella、Selina也表現出不捨之情，Selina表示自己身為李玟的粉絲，可以見過本人並且擁抱過她，是件很幸運的事，「CoCo李玟，我永遠的偶像，我愛妳」。

▲Selina發文哀悼李玟離世。（圖 / Selina IG）
▲Selina發文哀悼李玟離世。（圖 / Selina IG）
Ella也說道，無法相信在螢光幕前，總是帶給觀眾陽光一面的李玟，會做出這種決定，「你的笑容有多燦爛，就讓我們有多心痛」。Ella期望李玟在另一個世界無病無痛，做個開心的天使，擺脫憂鬱症所苦，不再有憂愁，「也願所有愛你的人一想到你，也都保有好心情」。

▲Ella無法相信在鏡頭前一向陽光的李玟，會做出這種決定。（圖 / Ella臉書）
▲Ella無法相信在鏡頭前一向陽光的李玟，會做出這種決定。（圖 / Ella臉書）
▲李玟小檔案，曾登上奧斯卡舞台獻唱。（圖 / NOWnews新聞中心）
▲李玟小檔案，她曾登上奧斯卡舞台獻唱。（圖 / NOWnews新聞中心）
李玟小檔案（48歲）
本名：李美林
生日：1975年1月17日
出生地：香港
配偶：樂裕民
出道：1994年《愛就要趁現在》
代表作：《我依然是你的情人》、《往日情》、《好心情》、《Di Da Di》、《過完冬季》
成就：
首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手
《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶
以《A Love Before Time》入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎

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