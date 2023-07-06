李玟驟逝享年48歲！蕭亞軒心痛不敢置信　曝她生前最後一句話

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李玟驟逝震驚娛樂圈，Ella、Selina也表現出不捨之情，Selina表示自己身為李玟的粉絲，可以見過本人並且擁抱過她，是件很幸運的事，「CoCo李玟，我永遠的偶像，我愛妳」。
Ella也說道，無法相信在螢光幕前，總是帶給觀眾陽光一面的李玟，會做出這種決定，「你的笑容有多燦爛，就讓我們有多心痛」。Ella期望李玟在另一個世界無病無痛，做個開心的天使，擺脫憂鬱症所苦，不再有憂愁，「也願所有愛你的人一想到你，也都保有好心情」。
李玟小檔案（48歲）
本名：李美林
生日：1975年1月17日
出生地：香港
配偶：樂裕民
出道：1994年《愛就要趁現在》
代表作：《我依然是你的情人》、《往日情》、《好心情》、《Di Da Di》、《過完冬季》
成就：
首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手
《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶
以《A Love Before Time》入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎
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