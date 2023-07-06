快訊／台東今早9點飆破37度！18縣市「高溫特報」 出門做好防曬
（更新時間10:10）台灣受到太平洋高壓籠罩和西南風影響，近期氣溫熱翻天，中央氣象局今日一早針對18縣市發布「高溫特報」，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮也指出，今日至週六（7月6日至7月8日）可說是進入夏天後，氣溫最為炎熱的一段時間，尤其花東地區因為有「焚風」，可能會出現攝氏39度的極端高溫。
記者張志浩/綜合報導
據中央氣象局資料顯示，台東縣長濱鄉今早已經出現攝氏37.6度的最高溫、其次分別為台北士林攝氏35.7度、花蓮壽豐35.6度。時間越靠近中午，各地氣溫越高，外出務必注意防曬。
🟡高溫警戒範圍
📍紅色燈號（連續出現3天攝氏38度極端高溫）：花蓮縣
📍橙色燈號（攝氏36度連續3日或攝氏38度以上）：台北市、新北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣。
📍黃色燈號（攝氏36度以上）：新竹縣、嘉義縣、宜蘭縣
台北市：橙色燈號
新北市：橙色燈號
桃園市：橙色燈號
台中市：橙色燈號
台南市：橙色燈號
高雄市：橙色燈號
基隆市：橙色燈號
新竹縣：黃色燈號
苗栗縣：橙色燈號
彰化縣：橙色燈號
南投縣：橙色燈號
雲林縣：橙色燈號
嘉義縣：黃色燈號
嘉義市：橙色燈號
屏東縣：橙色燈號
宜蘭縣：黃色燈號
花蓮縣：紅色燈號
台東縣：橙色燈號
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