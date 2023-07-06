NBA／爆勇士老將不喜歡Poole　美媒：K湯說他傳球太少、出手太多

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在2022-23賽季開打前，爆發了Draymond Green對Poole揮拳的事件後，勇士團隊內部的氛圍一直十分詭譎，但Murdock說就算撇除此事，老將們也對Poole有著不同程度的不滿，「所有老將球員都和Jordan Poole有一些問題，Klay曾諷刺地說Jordan傳球次數不夠、出手太多了。」
上個月底，Poole被交易到巫師隊，換來了38歲、且在上賽季明顯下滑的明星後衛Chris Paul，讓很多人感到驚訝。Poole去年曾和勇士簽下續約合約，本季表現有些不穩定，但場均仍可貢獻職業生涯新高的20.4分和4.5次助攻。
在季後賽的糟糕表現，有可能是導致此事發生的原因，他在13場比賽中，場均只得到10.3分和3.5次助攻。投籃命中率僅為34.1%，三分命中率為25.4%，除了零星幾場爆發之外，大部分時間他在攻防兩端都打得乏善可陳。
在交易了Poole之後，勇士隊重新簽回了Green，在去年休賽季訓練營發生揮拳事件後，他們之間的關係就十分脆弱，Murdock直言「兩人很難再共存一個賽季」。
「Green對Poole的感覺很像：『是，我確實打了他，我確實做了這些事情，但因為這樣，我在更衣室裡沒有發言權了』。」Murdock如此說道。
無論如何，事已至此，雙方都該向前看。Poole將有望為巫師隊的主要進攻選擇。 也許環境的變化會幫助他成長和成熟，因為他在2022年季後賽的表現，以證明他個人的水準就擺在那。