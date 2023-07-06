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NBA／爆勇士老將不喜歡Poole　美媒：K湯說他傳球太少、出手太多

▲Jordan Poole曾幫助金州勇士在2022年奪冠，但他再是球隊未來核心，被交易到華盛頓巫師。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jordan Poole曾幫助金州勇士在2022年奪冠，但他再是球隊未來核心，被交易到華盛頓巫師。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

金州勇士隊將冉冉升起的年輕後衛Jordan Poole交易到華盛頓巫師隊，這筆操作背後似乎不僅僅是關乎於籃球層面戰術和陣容的考量，近期有媒體稱他離開的背後還蘊含著更深層次的問題，包含其和老將們之間的緊張關係。

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《紐約郵報》記者Belle Fraser引用《The Ringer》專欄作家Logan Murdock，在知名體育媒體人Bill Simmons的節目上所說的話，後者指出像勇士陣中像是Klay Thompson這樣的老將，並不喜歡Poole（veteran players such as Klay Thompson were not too fond of Poole）。

在2022-23賽季開打前，爆發了Draymond Green對Poole揮拳的事件後，勇士團隊內部的氛圍一直十分詭譎，但Murdock說就算撇除此事，老將們也對Poole有著不同程度的不滿，「所有老將球員都和Jordan Poole有一些問題，Klay曾諷刺地說Jordan傳球次數不夠、出手太多了。」

上個月底，Poole被交易到巫師隊，換來了38歲、且在上賽季明顯下滑的明星後衛Chris Paul，讓很多人感到驚訝。Poole去年曾和勇士簽下續約合約，本季表現有些不穩定，但場均仍可貢獻職業生涯新高的20.4分和4.5次助攻。

在季後賽的糟糕表現，有可能是導致此事發生的原因，他在13場比賽中，場均只得到10.3分和3.5次助攻。投籃命中率僅為34.1%，三分命中率為25.4%，除了零星幾場爆發之外，大部分時間他在攻防兩端都打得乏善可陳。

在交易了Poole之後，勇士隊重新簽回了Green，在去年休賽季訓練營發生揮拳事件後，他們之間的關係就十分脆弱，Murdock直言「兩人很難再共存一個賽季」。

「Green對Poole的感覺很像：『是，我確實打了他，我確實做了這些事情，但因為這樣，我在更衣室裡沒有發言權了』。」Murdock如此說道。

無論如何，事已至此，雙方都該向前看。Poole將有望為巫師隊的主要進攻選擇。 也許環境的變化會幫助他成長和成熟，因為他在2022年季後賽的表現，以證明他個人的水準就擺在那。

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