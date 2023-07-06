只有今天！全家美式、拿鐵「買6送6」可寄杯 OK鮮奶茶35元
今（6）日高溫狂飆！全家也推出單日限定活動，APP隨買跨店取單品美式、拿鐵買6送6，可寄杯又可以冷熱互換，是咖啡控不可錯過的優惠，中杯、大杯都含在優惠品項內，相當於5折開喝。另外，純喫茶攜手OK便利超商，推出兩款期間限定特調風味，醇奶茶與仲夏水果茶，限金額消費/繳費/取貨還能用7折加價購，換算後醇奶茶只要35元。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家APP隨買跨店看單日限定優惠！單品美式、拿鐵通通買6送6，於7月6日上午10點限定開賣，大杯美式原價100元、中杯美式原價60元；大杯拿鐵原價110元、中杯拿鐵原價90元一杯，換算下來搭配自帶杯折扣，美式最便宜只要25元開喝。
同時開跑的還有，minimore香草卡士達泡芙也有買2送1；極鬆餅買買6送3，可兌換榛果巧克力/香檬柑蜜等多種口味；et’s Café罐裝咖啡買6送6。
OK便利超商則聯名純喫茶，推出現調鮮奶茶「醇奶茶」，採用高優質的香醇乳源，加上以純喫茶紅茶為基底，調和出完美的焦甜香；「仲夏水果茶」，採用純喫茶綠茶作為基底，搭上夏日感十足的酸甜鳳梨及多種水果等風味調合，絕對是夏日沁涼好喝的飲品首選。
即日起至7/26止推出嚐鮮優惠，購買純喫茶此次聯名飲品任一款即享8折優惠、凡於OK便利超商不限金額消費/繳費/取貨，即可享有7折加價購聯名飲品的優惠價，折扣後醇奶茶僅要35元、仲夏水果茶則只要49元。