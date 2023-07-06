李玟辭世！王力宏憶起兩人18歲相識　見證她成為巨星：重要的傳奇

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王力宏與李玟都在歌壇闖出一片天，他也見證李玟一步步走向巨星的路途，成為亞洲最耀眼的明星，並登奧斯卡頒獎典禮獻唱，還被瑪麗亞凱莉的經紀人簽下來，成為首位進軍美國的華人明星。「每個人都想和 CoCo 合作，原因不言而喻，因為她是最棒的藝人。」李玟打入國際市場，王力宏形容她是位勇敢的開拓者，一個重要的傳奇。「我很幸運並且永遠感激，能夠認識她這位溫暖的朋友。她的精神、她的陽光，如同她的歌聲，她的音樂，永不褪色。」
金曲歌王林俊傑也在臉書上哀悼李玟，世界從此又殞落了一位，極具代表性的歌手與藝人，「感嘆人生為何沒有更善待你美好的心靈，失去了你，音樂宇宙將不再如昔，我們會非常想念你！」
李玟小檔案（48歲）
本名：李美林
生日：1975年1月17日
出生地：香港
配偶：樂裕民
出道：1994年《愛就要趁現在》
代表作：《我依然是你的情人》、《往日情》、《好心情》、《Di Da Di》、《過完冬季》
成就：
首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手
《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶
以《A Love Before Time》入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎
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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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※ 安心專線：1925
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