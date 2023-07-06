快訊／李玟突離世！享年48歲　親姊悲痛發文證實

李玟辭世！王力宏憶起兩人18歲相識　見證她成為巨星：重要的傳奇

▲李玟辭世讓眾人不捨，與她相識30年的王力宏，在臉書上哀悼，並形容李玟是歌壇重要的傳奇。（圖 / 李玟臉書）
▲李玟辭世讓眾人不捨，與她相識30年的王力宏，在臉書上哀悼，並形容李玟是歌壇重要的傳奇。（圖 / 李玟臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

歌壇天后李玟（CoCo）數年來飽受抑鬱症（憂鬱症）所苦，7月2日在家中輕生， 7月5日她的二姊李思林宣布李玟離世，享年48歲。娛樂圈殞落一位巨星，王力宏不捨表示「我很幸運並且永遠感激，能夠認識她這位溫暖的朋友」，並見證李玟一路成為巨星的過程，形容她是娛樂圈重要的傳奇人物。

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▲李玟超美婚紗照曝光。（圖／翻攝李玟微博）
▲李玟選擇輕生離世，享年48歲。（圖／翻攝李玟微博）
王力宏憶起和李玟初次相遇，當年才18、19歲的兩人，都是在國外長大來台發展，有一次兩人和L.A. Boyz一起去打保齡球，「每個男生都迷戀她，但都以為她高不可攀」，李玟以燦爛的笑容、富有感染力的笑聲、超凡的個性，成為全場焦點，「說白了，她具備了成為未來巨星的一切條件。」

▲王力宏以長髮造型復出，讓粉絲有點認不出來。（圖／寬魚國際提供）
▲王力宏不捨李玟離世，兩人相識30年，皆在歌壇交出漂亮成績單。（圖／寬魚國際提供）
王力宏與李玟都在歌壇闖出一片天，他也見證李玟一步步走向巨星的路途，成為亞洲最耀眼的明星，並登奧斯卡頒獎典禮獻唱，還被瑪麗亞凱莉的經紀人簽下來，成為首位進軍美國的華人明星。「每個人都想和 CoCo 合作，原因不言而喻，因為她是最棒的藝人。」李玟打入國際市場，王力宏形容她是位勇敢的開拓者，一個重要的傳奇。「我很幸運並且永遠感激，能夠認識她這位溫暖的朋友。她的精神、她的陽光，如同她的歌聲，她的音樂，永不褪色。」

▲林俊傑（右）曬出與李玟（右二）合照悼念。（圖 / 林俊傑臉書）
▲林俊傑（右）曬出與李玟（右二）合照悼念。（圖 / 林俊傑臉書）
金曲歌王林俊傑也在臉書上哀悼李玟，世界從此又殞落了一位，極具代表性的歌手與藝人，「感嘆人生為何沒有更善待你美好的心靈，失去了你，音樂宇宙將不再如昔，我們會非常想念你！」

▲李玟小檔案，她曾登上奧斯卡舞台獻唱。（圖 / NOWnews新聞中心）
▲李玟小檔案，她曾登上奧斯卡舞台獻唱。（圖 / NOWnews新聞中心）
李玟小檔案（48歲）
本名：李美林
生日：1975年1月17日
出生地：香港
配偶：樂裕民
出道：1994年《愛就要趁現在》
代表作：《我依然是你的情人》、《往日情》、《好心情》、《Di Da Di》、《過完冬季》
成就：
首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手
《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶
以《A Love Before Time》入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎


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