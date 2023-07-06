人倫悲劇！男持榔頭殺妻再衝超商打兒 少年全身血喊「救命」
彰化縣福興鄉昨（5）日發生驚悚家庭悲劇，一名62歲男子持榔頭攻擊妻兒，導致45歲妻子頭部受到重創，送醫仍不治，17歲的兒子血流滿面，倉皇逃往附近超商求救，向店員哭喊「救命」，店員見義勇為，阻擋在父親面前保護少年，兒子送醫後，發現頭部前額與雙耳有數十處撕裂傷，右手手掌、手指骨折。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，嫌犯為低收入戶，常因金錢問題和妻子吵架，昨天疑因精神狀況不穩定，手持榔頭攻擊妻兒。根據民眾拍攝畫面，昨晚一名少年，全身是血坐在椅子上，哭著哀求「救命啊」，後續一名男子手持榔頭衝進超商，嚇得少年跑向櫃檯，躲在店員身後尋求保護，所幸該名店員冷靜要求男子「冷靜一點」，隨後撥通報警電話
彰化縣政府表示，昨晚接獲案件通報後，立即指派社工介入關心。初步暸解，本案相對人為丈夫，因昨日精神狀況不穩與家中債務問題出現攻擊妻兒之憾事，妻子緊急送醫後仍不幸身亡，兒子暫無生命危險。
※【NOWnews 今日新聞
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