香港前眾志主席林朗彥被捕　涉支援羅冠聰

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警方表示，4名被捕男子在26至28歲之間，他們涉嫌透過營運公司、社交平台及手機應用程式，從中收取資金，支援潛逃海外人士，從事危害國家安全活動。
警方又指他們在社交平台持續發布具煽動意圖訊息，包括支持「港獨」帖文等。
有媒體報導，警方指他們營運網購平台「懲罰Mee」，以支援涉嫌違反香港國安法、被國安處懸紅通緝的羅冠聰。
「反送中」爆發後，大批支持者提出「黃色經濟圈」，不少食店或零售店加入，因此被稱為「黃店」；這些商店明確表態支持運動，還捐出部分資金支持被捕人士。
據報導，「懲罰Mee」平台羅列了本地「黃店」資料，並提供網購服務。
有報導引述消息指出，不排除部分「黃店」涉嫌違反國安法，警方將會部署打擊行動。
警方國安處幾天前宣布，已獲法庭發出拘捕令，通緝8名已潛逃海外的港人，他們是前立法會議員羅冠聰、許智峯、郭榮鏗，前職工會聯盟總幹事蒙兆達，前法政匯思召集人任建峰，以及袁弓夷，郭鳳儀和劉祖廸。
上述8人都是2019年「反送中」運動的支持者，警方指他們涉嫌違反香港國安法，罪名包括危害國家安全、煽動分裂國家及要求外國制裁中國和香港等。
保安局其後發表聲明，表示支持警方的通緝行動，並強調要「抽出並追究他們（被通緝8人）在港的犯罪黨羽」。（編輯：唐佩君）1120706