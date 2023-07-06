暑期打工！3行業「時薪破千」 當心線上打字、試穿拍照是詐騙
疫後大缺工，根據人力銀行最新資料，全台兼職工作數逼近19萬個，比去年同期暴增23%，其中工作機會最多的為餐旅、零售、文教等產業。值得注意的是，口譯人員、健身陪練員、家電清洗員都時薪破千。但也要特別當心的是，刑事警察局165反詐騙專線警務正林思妍提醒，線上打字、試穿拍照、標榜高報酬的海外工作都是常見的詐騙手法，打工族別急著賺錢踏入陷阱。
記者許若茵／台北報導
根據104人力銀行7月最新資料，全台兼職工作數逼近19萬個，比去年同期暴增23%，民生消費產業大缺工，加上暑期為國人旅遊旺季，帶動餐旅、零售業者強力招募暑期兼職人力，7月份，分別開出8.5萬個、3.7萬個兼職工作數，為各產業冠亞軍；暑假期間，家長送小孩去安親班、課輔班、夏令營，同步推升文教業者大力招聘兼職人員，開出1.8萬個兼職缺，排名第3。
104人力銀行表示，在打工網站上，「時薪1000元以上」的工作，集中在表演性質的網拍模特兒、直播主、廣告臨演、新興科技應用講師例如AI領域技術講師、ROS機器人課程講師、資訊安全講師，以及特殊專長例如中泰、中越等東南亞語口譯人員時薪800元至1000元、健身陪練員時薪1000元至2000元、家電清洗員時薪1000元至4000元等。
林思妍提醒，詐騙集團不外乎騙錢、騙帳戶、騙個資，打工防詐，務必小心3大詐騙徵兆，包含工作前，要求先付一筆保證金或訂金、以作帳為理由，要求提供銀行存摺正本和提款卡、從頭到尾都是網路聯絡、線上簽約。
而近期猖獗的3大詐騙手法，林思妍指出，包括線上打字、試穿拍照、標榜高報酬的海外工作，有些看似在家工作、回傳成品就能輕鬆賺錢，但往往要求被害人先提供押金、訂金，或要求提供帳戶。她也呼籲，面試前，確認公司有商業登記、檢查網路上的口碑分享；如果提到海外高報酬工作，務必提高警覺，不做任何承諾，盡快離開現場。