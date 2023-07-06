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霸氣「金箔和牛燒肉」蘭亭和牛推新菜單　漢來海港有美國牛吃到飽

▲蘭亭燒肉的金箔燒肉是招牌菜色，視覺效果霸氣十足。（圖／記者葉盛耀攝）
▲蘭亭燒肉的金箔燒肉是招牌菜色，視覺效果霸氣十足。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

喜愛大啖牛肉的民眾別錯過！「蘭亭和牛」自創業以來就打破和牛料理的窠臼，讓和牛的美味不只有日式料理的呈現方式，像是特地將燒肉貼了金箔，更顯高貴。還將和牛結合台菜、粵菜、原住民料理等手法，7月推出的新菜單則多了西餐手法，像是海膽珍珠麵、和牛法式澄清湯等。另外，漢來美食7月與美國肉類出口協會攜手合作，即日起至8月4日推出「美牛狂歡節」，最受民眾喜愛的吃到飽餐廳「漢來海港」，也將有美國牛肉吃到飽的優惠，同樣加值卻不加價。

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經歷多年疫情影響，加上為了長遠規劃等因素，「蘭亭和牛集團」旗下原本以日本和牛為主題的人氣品牌不少，例如「蘭亭鍋物割烹」、「蘭苑私廚」都已歇業，幸好還有「蘭亭和牛」繼續推廣日本燒肉文化，最近並聘請以歐陸菜系見長的「中華和牛國際交流協會理事長」潘師傅設計全新菜單，標榜菜色上有躍進式的變化，更有全程專人代烤的貼心式服務。

最招牌的蘭亭和牛肉盤內，依舊是選用大量日本純種和牛，像這一季有近江牛又或者熊本和王，再搭配澳洲純血和牛，包含依當日進貨而定的多種部位，讓顧客一次通嘗，尤其必有已貼上金箔的燒肉，直接在烤網上炙烤，雖然金箔沒有什麼添加風味的效果，但視覺效果上卻霸氣十足。

▲招牌的蘭亭和牛肉盤內，選擇大量日本純種和牛再搭配澳洲純血和牛，並有多種部位，讓顧客一次通嘗。（圖／記者葉盛耀攝）
▲招牌的蘭亭和牛肉盤內，選擇大量日本純種和牛再搭配澳洲純血和牛，並有多種部位，讓顧客一次通嘗。（圖／記者葉盛耀攝）
為了讓整套和牛套餐吃起來清爽不膩，因此設計搭配義法料理手法的菜色。像是開胃菜「和牛乳酪脆球」、「黑松露蘑菇湯」，又或者「和牛法式澄清湯」，是將菲力部位肉片擺設成玫瑰花，再沖入滾燙的法式澄清高湯，彷如台南吃牛肉湯的作法，但又有法菜元素，也品味得出高檔牛肉的原味甘醇。透抽海膽珍珠麵也是將滿富海味的小透抽，搭上海膽風味義式珍珠麵，味道濃醇重口味，在套餐中擔任帶來飽足感的主食角色。「蘭亭和牛」現僅有晚餐時段，中午不營業，餐價每人3千元起跳，另也接受客製化菜單。

▲「和牛法式澄清湯」是將菲力部位肉片擺設成玫瑰花，再沖入滾燙的法式澄清高湯。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「和牛法式澄清湯」是將菲力部位肉片擺設成玫瑰花，再沖入滾燙的法式澄清高湯。（圖／記者葉盛耀攝）
▲透抽海膽珍珠麵利用現烤的鹹甜小透抽，搭上海膽風味義式珍珠麵，味道濃醇重口味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲透抽海膽珍珠麵利用現烤的鹹甜小透抽，搭上海膽風味義式珍珠麵，味道濃醇重口味。（圖／記者葉盛耀攝）
除了日本和牛，喜愛美國牛的顧客則可參考漢來美食7月與美國肉類出口協會攜手合作，即日起至8月4日推出「美牛狂歡節」。漢來美食旗下兩家餐廳同步推出，知名的Buffet餐廳「漢來海港餐廳」推出4款主題菜色：爐烤肋眼、BBQ牛小排、牛肉握壽司和匈牙利牛肉湯，通通都可吃到飽。
 

▲「美牛狂歡節」活動期間漢來海港餐廳推出四款主題菜色：爐烤肋眼、BBQ牛小排、牛肉握壽司和匈牙利牛肉湯。（圖／漢來美食提供）
▲「美牛狂歡節」活動期間漢來海港餐廳推出四款主題菜色：爐烤肋眼、BBQ牛小排、牛肉握壽司和匈牙利牛肉湯。（圖／漢來美食提供）
而位於漢來大飯店的焰‧牛排館則精選四款Prime級美國牛肉套餐，有雙人分享頂級美國帶骨肋眼(30oz)、碳烤紐約客(100g)搭半隻澳洲龍蝦、雙人肋眼牛排(16oz)、無骨牛小排(6oz)，道道都讓嗜肉主義者大飽口福。

▲焰牛排館推出30盎司大份量的「雙人分享頂級美國帶骨肋眼30oz」，碳烤牛排結合格瑪蘭威士忌焰燒，提升視覺與味覺，香氣十足。（圖／漢來美食提供）
▲焰牛排館推出30盎司大份量的「雙人分享頂級美國帶骨肋眼30oz」，碳烤牛排結合格瑪蘭威士忌焰燒，提升視覺與味覺，香氣十足。（圖／漢來美食提供）
另外漢來美食也針對「來美食APP」推出會員限定活動，於活動期間內至漢來大飯店45樓焰牛排館和全台漢來海港餐廳內用餐消費滿1000元；並使用「來美食APP」集點，即可參加抽獎，有機會獲得漢來美食6000元電子抵用券。
 

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