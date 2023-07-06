恐嚇傳單插警巡邏箱　中年婦揚言殺光民進黨、蔡英文

2024總統選舉逐漸加溫，民眾的焦慮感也開始加重。一名中年婦人頭部包裹得密不透風、到民進黨台中市黨部主委李天生服務處，將傳單插在巡邏箱上，內容提到「歡迎大家把蔡英文及其全家、民進黨立委及全家，全部都殺光都沒關係」。事後警方找到她，婦人自稱是不滿執政不力的民進黨支持者，訊後依《恐嚇罪》嫌函送法辦。
記者顏幸如／台中報導
台中市議員李天生身兼民進黨台中市黨部主委，上月19日，警方設在他大里區服務處的巡邏箱上，出現一張標題為「下架民進黨！滾出政壇」的恐嚇傳單，李天生調閱監視器，發生前一天星期日下午4點多，服務處大門深鎖，明明天氣炎熱，一名婦人卻戴帽子、口罩停在服務處前探頭觀察，再迂迴繞回來，將傳單插上巡邏箱後離去。
隔日早上服務處發現傳單，內容寫著對民進黨執政的不滿，「台灣有民進黨之後，犯罪越來越猖狂」、「5億高中生命案，再白癡也知道是非常明顯謀財害命，竟然排除他殺」、「民進黨挺廢死，挺假人權，天真以為人可教化」、「民進黨執政N年，司法依然沒效率」。最後還寫「歡迎大家把蔡英文及其全家、民進黨立委及全家、法官及其全家、廢死聯盟及其全家，全部都殺光都沒關係，因為殺人不用償命，盡量殺！」
李天生擔心背後有特定團體主導，考量渉及眾多人物安全，決定報警偵辨。警方調閱服務處附近道路監視器，掌握其身份為一名40餘歲女子、精神狀態正常，女子到案後坦承傳單是自行以電腦列印製作，並沒到處發放，訊後依《恐嚇罪》嫌函送法辦。至於詳細動機，檢警還須進一步釐清。
女子事後透過他人向李天生表示，自己是民進黨的支持者，不滿民進黨施政不力，社會犯罪猖狂，司法沒效率，先後向民進黨立委反映卻沒結果，因此轉向李議員「投訴」，希望能原諒她。但李天生問過相關黨公職、幹部，並沒人認識她，懷疑只是推託之詞。李天生並譴責暴力，希望大家理性面對政治，不要以偏激行爲危害社會安全。