快訊／李玟突離世！享年48歲　親姊悲痛發文證實

李玟過世！蕭敬騰曬可愛吐舌照　黃立成與她28年交情：我不敢相信

▲蕭敬騰（左）曬出與李玟吐舌照，痛喊「我會永遠永遠的想念妳」。（圖 / 蕭敬騰臉書）
▲蕭敬騰（左）曬出與李玟吐舌照，痛喊「我會永遠永遠的想念妳」。（圖 / 蕭敬騰臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

歌壇天后李玟（CoCo）數年來飽受抑鬱症（憂鬱症）所苦，7月2日在家中輕生， 7月5日她的二姊李思林宣布李玟離世，享年48歲。與她有28年交情的黃立成，過去在節目上透露，曾派100位兄弟到夜店保護李玟，對於好友驟逝，黃立成心痛直呼「我不敢相信」，而蕭敬騰也曬出兩人合照，痛喊「我會永遠永遠的想念妳」。

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▲▼李玟勁歌熱舞。（圖／李玟微博，東方衛視直播截圖）
▲李玟突然離世，讓所有好友悲痛萬分。（圖／李玟微博）
黃立成得知李玟死訊，發文表示「I can’t believe it（我不敢相信）」，兩人相識28年，當年他邀請李玟來自己的節目作客，李玟當時分享先前去美國夜店玩時，黃立成為了保護她請了100位兄弟在她身旁，連去上廁所時後面還跟了一整排的人，看得出兩人的好交情。

▲黃立成宣布退出17LIVE。（圖／特派記者吳政璋攝）
▲黃立成與李玟交情深厚。（圖／特派記者吳政璋攝）
▲蕭敬騰（左）曬出與李玟合照悼念。（圖 / 蕭敬騰臉書）
▲蕭敬騰（左）曬出與李玟合照悼念。（圖 / 蕭敬騰臉書）
曾與李玟合作過的蕭敬騰，也曬出合照，照片中李玟對鏡頭嘟嘴比ya，還有一起吐舌的表情，看得出來兩人相當開心。蕭敬騰在臉書上不捨表示，謝謝李玟真切照顧、還一直鼓勵著身為後輩的他，「我會永遠永遠的想念妳，願妳在另一個世界，開開心心」。

▲李玟小檔案，她曾登上奧斯卡舞台獻唱。（圖 / NOWnews新聞中心）
▲李玟小檔案，她曾登上奧斯卡舞台獻唱。（圖 / NOWnews新聞中心）
李玟小檔案（48歲）
本名：李美林
生日：1975年1月17日
出生地：香港
配偶：樂裕民
出道：1994年《愛就要趁現在》
代表作：《我依然是你的情人》、《往日情》、《好心情》、《Di Da Di》、《過完冬季》
成就：
首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手
《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶
以《A Love Before Time》入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎

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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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