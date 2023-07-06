CoCo李玟過世「小S神隱11天難過發聲了」！哭到半夜曝她私下為人
歌壇巨星李玟（CoCo）憂鬱症纏身，2日於家中輕生送醫，昨（5）日晚間經二姐李思林證實搶救不治辭世，享年48歲。李玟縱橫歌壇29年，過世消息震驚華語圈；而前陣子因被黃子佼點名爆料、已消失在社群11天的小S（徐熙娣），在得知李玟過世消息後，除了PO出「R.I.P.」貼文哀悼以外，過了3小時還透露自己忍不住哭了：「我真的好難過。」
記者郭佩蓉/綜合報導
小S昨晚在IG發文，表示：「我永遠不會忘記妳的笑容、歌聲、舞蹈！妳是最謙虛的天才！」她今（6）日凌晨也在留言區回想以前上節目的時候，只要有李玟在，她們就會很害怕，「因為她永遠是最棒的、最陽光的，我覺得我這輩子都追不上她，可是她每次見到我都好溫暖、給我很多信心」。
因此，李玟在小S心中一直都是個永遠不會被打敗的人，在得知李玟輕生消息後，小S忍不住淚水，「我今天一邊哭，一邊發現人是很脆弱的，有一天我去找妳，可以告訴我是什麼擊敗了妳嗎？因為妳是我的女英雄，forever。」
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