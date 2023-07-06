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MLB／「貝比魯斯也曾被交易」　天使不交易大谷翔平會後悔？

▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，以轟破30支全壘打。（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，以轟破30支全壘打。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

MLB洛杉磯天使近期陷入小低潮，近10場比賽吞下7敗，且主力強打Mike Trout因骨折進入傷兵名單，雪上加霜。美國知深球評Stephen A. Smith在節目上呼籲天使，「是時候交易大谷翔平了。」

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Stephen A. Smith在談話節目《First Take》上語出驚人地說，如果Babe Ruth都曾被交易，那被譽為是「Ruth轉世」的大谷翔平，也何嘗不能成為交易籌碼? A. Smith強調，「天使不能讓大谷離開後，卻空手而回吧?」

大谷翔平在年底將成為自由球員，若天使再度無緣進入季後賽，將有很大的機會離隊。A. Smith認為，「大谷預計將獲得一份創紀錄的天價合約，天使要在自由市場留下他非常困難，因為無法打造一支能衝擊冠軍的球隊。」

六月份大谷翔平繳出鬼神數據，單月打擊率逼近4成，且最後一發全壘打距離達493英尺；目前整季累積傲視群雄的31支全壘打，打擊率在3成左右徘迴，同時投球局數超過100局，132次三振排名聯盟第三。

A. Smith直言，天使應該要盡快交易大谷翔平，至少能換來數名即戰力球星或潛力股，否則等球季結束，就只能眼睜睜看著大谷翔平離開，且球隊還可能面臨重建。

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