葉倫訪中　分析：聚焦建立中美新常態

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陸媒上游新聞今天報導，葉倫與中方官員會面時可能涉及議題包括雙方共同利益領域，例如關稅、匯率、債務等；至於雙方分歧的領域，則可能對美光科技的禁令提出反對等。
美國有線電視新聞網（CNN）此前援引美國財政部資深官員的話報導說，儘管這次訪問顯示兩個超級大國間又一次高層接觸，但預期不會有重大突破，另葉倫也不會與習近平見面。
美國之音5日報導，就在葉倫即將啟程之際，中國星期一宣布對晶片生產至關重要的兩種原材料「鎵」和「鍺」實施出口管制。這是自2010年中國因中日海上摩擦而限制對日本稀土出口之後，中國在稀有金屬管制方面採取的又一重大措施。
當前美中關係持續緊張，華盛頓智庫「國防重點」（Defense Priorities）研究員迪派崔施（Daniel DePetris）認為，中國在經貿領域仍願意與美國對話，部分原因是在3年的疫情大流行之後，中國正在竭力使其經濟復甦到預期水平，而與美國官員接觸符合中國的利益。
另德國之聲5日指出，葉倫此行將推動雙方在經濟上的溝通，有專家認為，此次訪問可能有助於雙方建立「新常態」，並確立雙邊關係的基礎。
美國「對外貿易委員會」（National Foreign Trade Council）總裁柯文（Jake Colvin）認為，葉倫此次訪問可能有助於雙方建立一個「新常態」，並在雙邊關係中確立基礎。但他認為美方不會取消前任總統川普政府施加的關稅措施，以及目前的出口管制。
德國之聲指出，有消息指出，葉倫將首次會見中國新任國務院副總理何立峰，今年1月，葉倫曾於瑞士會晤當時的中國副總理劉鶴，但外界預計與何立峰的會面將有不同，他的背景無關財經，而是規劃領域。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1120706