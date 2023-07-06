范雲與婦團修性平三法補漏洞！雇主性騷上級查、增被害人服務

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范雲說，將於接下來立院臨時會，努力推動改革，珍惜這個用無數被害人傷痛換來的重要修法時刻，針對法條詳加討論，而非倉促通過，讓不分性別的人，都能在社會上、職場上、校園中，真正安心的好好生活。
勵馨基金會副執行長王淑芬指出，現行性平三法會因為被害人身分不同適用不同的法令，在校園中適用性平教育法、職場上發生的性騷擾則由性工法處理，其餘以性騷擾防治法處置，但軍警、矯正學校卻不適用於性平教育法，成為法律缺口；被害人在職場上與加害人非同一雇主也難以處理；若雇主就是加害人，公司收到申訴時，可能會有球員兼裁判的問題。
她說，因此提修法草案補足性平三法適用的身分漏洞，包括雇主為性騷擾行為人時，直接由地方主管機關調查，不再球員兼裁判；被害人與行為人不同公司時，由行為人雇主負責調查及懲處；擴大性平教育法適用範圍至軍警、矯正學校，接住過去不受保障的學生。
婦女救援基金會執行長杜瑛秋表示，很多被害人遭遇性騷擾時，常會擔心自己想太多、不被相信、證據難取得、職場性騷申訴被報復等，現行性平三法雖然有申訴制度，但對被害人的協助甚少，尤其是離職後的被害人往往求助無門，因此希望在性工法與性騷擾防治法，加入法定被害人協助服務，且明確保密原則與罰則。被害人所需的心理輔導、諮商、社福資源、法律協助等，將由主管機關或100人以上的公司雇主來提供，也新增，若學生於校外遇性平事件，學校比照校內遇害，一樣必須提供協助。
性平教育協會秘書長韓宜臻表示，教育上已經有許多教導孩子要自我保護，但卻很少教大家如何取得積極同意、尊重身體界線，也就是如何不成為被害人，甚至讓被害人了解自己的問題，因此除修法提高對行為人以及未善盡義務的機關罰則，最高開罰50萬，杜絕包庇與吃案，也希望能加強行為人教育。
針對職場性騷擾，該草案明文列舉公司對性騷人行為人懲處樣態，且設立「情節重大加害人資料庫」，預防包庇或輕放；在校園端，亦新增對學校吃案、延誤調查等情形的裁罰。
在改革申訴制度中，該草案將性騷擾防治法1年申訴期限延長至2年，若受害時未成年、或屬於權勢性騷擾受害者，則不受此限制。調查部分，設計公正外部機制，例如校園中，師對生性平事件調查委員全部外聘，情節重大者擴大調查，且受害學生有權參與加害教師的教評會考核；職場上，調查時要有外部委員，30人以下中小企業，由外部單位調查，不服申訴的救濟機制，直接由主管機關接手；其他場域的性騷擾，若由警察機關調查，也必須引入外部委員。
針對性平三法的修法，台北大學法律系教授郭玲惠認為，性工法應明訂雇主如何懲處，並將強制教育納入，要求行為人接受性平教育相關課程及諮商；雇主應協助被害人調職、避免與行為人有業務往來，並提供被害人所需的心理輔導諮商、保護措施、法律協助等。
至於主管機關的責任，她認為，應要求雇主落實性別友善及申訴機制，予以裁罰；對於受僱者難以申訴時，給予申訴的可能性；建立雇主履行申訴機制的網絡；轉介協助被害人網絡；提供雇主求才時的重要資訊，如建置資料庫讓雇主知悉求職者是否曾觸犯性平三法等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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