民進黨蹭外送議題被炎上　民眾黨團籲：速推外送專法立法保障

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楊寶楨指出，2020年陸委會、經濟部共同整理，並由海基會公開的「服貿10大真相」明確指出「服貿協議沒有開放陸勞」，如今卻說陸勞可能來台削價競爭，海基會還把網頁下架，變成「資料維修中」、「進行優化工作」，她質疑是想掩蓋什麼真相嗎？
楊寶楨質疑民進黨打服貿議題是希望拉走支持民眾黨主席柯文哲的年輕人選票，但是民進黨到後來也打不下去，因為2014年民進黨也是支持服貿，許多圖片與影片全都歷史留存，現在卻為了選票核心思想變來變去，哪裡有利就往哪裡去，不是負責任的政黨。
賴香伶表示，民眾黨團率先提出《外送平台管理暨從業人員權益保障法》草案，期盼朝野共同解決外送員面臨的困境，然而民進黨從未關注外送員權益，反而為了操控民意，以保護之名行恐嚇之實，若民進黨真的在乎外送員權益，應立即推動立法，而非空談又無實際行動。
賴香伶表示，管理外送員權益的法案在中央的主管機關都不明確，民眾黨提案後一度後送入衛環委員會，但是民進黨召委邱泰源與吳玉琴都沒意願排審與企圖，呼籲下會期能儘速排審。若是只欠行政院版本，應該趕緊送出來，保障外送員。
全國外送產業工會理事長陳昱安指出，外送平台來台8、9年，民進黨全面執政逾7年，但始終沒有專法保障、管理外送產業，近年有陸陸續續2、3千件消費爭議，平台將店家抽成無止盡提高，外送員被片面砍薪、惡意停權等問題，目前都未解決。民進黨在臉書上說，若中資進入台灣，會壓低台灣外送員薪資，但事實是，薪資8年來被砍到一單不到40元，無論未來是否有其他平台要進入台灣，若台灣有專法，就必須按照遊戲規則走，並不會有所謂「任意砍薪」的動作。
民眾黨團呼籲，政府不該為了騙取選票，不斷以假消息「恐嚇」國人，勞動權益更不該淪為政治工具，2022年台灣外送從業人員已達14.5萬人，強烈凸顯將外送員職業安全訓練與相關保障納入法規的迫切性，如果民進黨真的關心勞工權益，請拿出實際作為，推動《外送平台管理暨從業人員權益保障法》立法工作。
賴香伶表示，管理外送員權益的法案在中央的主管機關都不明確，民眾黨提案後一度後送入衛環委員會，但是民進黨召委邱泰源與吳玉琴都沒意願排審與企圖，呼籲下會期能儘速排審。若是只欠行政院版本，應該趕緊送出來，保障外送員。
全國外送產業工會理事長陳昱安指出，外送平台來台8、9年，民進黨全面執政逾7年，但始終沒有專法保障、管理外送產業，近年有陸陸續續2、3千件消費爭議，平台將店家抽成無止盡提高，外送員被片面砍薪、惡意停權等問題，目前都未解決。民進黨在臉書上說，若中資進入台灣，會壓低台灣外送員薪資，但事實是，薪資8年來被砍到一單不到40元，無論未來是否有其他平台要進入台灣，若台灣有專法，就必須按照遊戲規則走，並不會有所謂「任意砍薪」的動作。
民眾黨團呼籲，政府不該為了騙取選票，不斷以假消息「恐嚇」國人，勞動權益更不該淪為政治工具，2022年台灣外送從業人員已達14.5萬人，強烈凸顯將外送員職業安全訓練與相關保障納入法規的迫切性，如果民進黨真的關心勞工權益，請拿出實際作為，推動《外送平台管理暨從業人員權益保障法》立法工作。