民進黨蹭外送議題被炎上　民眾黨團籲：速推外送專法立法保障

賴香伶表示，民眾黨團率先提出《外送平台管理暨從業人員權益保障法》草案，期盼朝野共同解決外送員面臨的困境，然而民進黨從未關注外送員權益，反而為了操控民意，以保護之名行恐嚇之實，若民進黨真的在乎外送員權益，應立即推動立法，而非空談又無實際行動。賴香伶表示，管理外送員權益的法案在中央的主管機關都不明確，民眾黨提案後一度後送入衛環委員會，但是民進黨召委邱泰源與吳玉琴都沒意願排審與企圖，呼籲下會期能儘速排審。若是只欠行政院版本，應該趕緊送出來，保障外送員。全國外送產業工會理事長陳昱安指出，外送平台來台8、9年，民進黨全面執政逾7年，但始終沒有專法保障、管理外送產業，近年有陸陸續續2、3千件消費爭議，平台將店家抽成無止盡提高，外送員被片面砍薪、惡意停權等問題，目前都未解決。民進黨在臉書上說，若中資進入台灣，會壓低台灣外送員薪資，但事實是，薪資8年來被砍到一單不到40元，無論未來是否有其他平台要進入台灣，若台灣有專法，就必須按照遊戲規則走，並不會有所謂「任意砍薪」的動作。民眾黨團呼籲，政府不該為了騙取選票，不斷以假消息「恐嚇」國人，勞動權益更不該淪為政治工具，2022年台灣外送從業人員已達14.5萬人，強烈凸顯將外送員職業安全訓練與相關保障納入法規的迫切性，如果民進黨真的關心勞工權益，請拿出實際作為，推動《外送平台管理暨從業人員權益保障法》立法工作。