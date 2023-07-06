8月高雄美食月　冰品、鹹酥雞、奶茶輪番搶攻味蕾

高雄美食月活動於暑期熱鬧登場，高雄市政府觀光局自8月19日起連續三周假日，辦理「大港閱冰」、「鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」、「高雄奶茶節」三大人氣美食活動，高雄市長陳其邁表示，去年辦理「大港閱冰」及「鹹酥雞嘉年華」活動，成功吸引成千上萬美食饕客前來朝聖，好評迴響不斷，今年回應民眾、商家熱烈敲碗，再度重磅回歸更加碼規劃高雄特有的超人氣飲品奶茶活動，歡迎海內外老饕趕快安排一趟高雄美食之旅。
記者鄭婷襄／高雄報導
觀光局高閔琳局長說，今年暑假高雄週週有活動，7月起「愛河市集」、「動物FUN暑假」、「旗津風箏節&氣墊水樂園」等精彩活動接力登場，最後的美食強棒將在8月開跑，並以實體市集方式辦理。
首先去年轟動的冰火二重天，將再次盛大登場，「大港閱冰」於8月19、20日兩天，在鼓山輪渡站前（濱海一路）舉行；「鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」緊接著8月26、27日於大遠百追夢廣場舉行；最後「高雄奶茶節」於9月2日、3日在捷運鹽埕站埔站2、3號出口（大勇路）舉行。
觀光局說明，「大港閱冰」、「鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」、「高雄奶茶節」等店家報名活動即日正式起跑，號召店家共同參與，歡迎高雄市有興趣參加的店家，趕緊搶先報名。以上活動除邀請人氣店家參與市集活動外，同時也會邀請特色餐車業者參加，每場皆有超過40家以上攤位品牌，保證讓民眾逛個過癮、吃的開心，現場還有許多精彩的親子互動遊戲，歡迎全家大小一起來體驗。