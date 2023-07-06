特企／安索帕isobar以台灣布袋戲文化為靈感　獲坎城首屆殊榮

《魔獸世界》是一款於2004年推出的大型多人線上角色扮演遊戲（MMORPG），推出至今在全球擁有無數忠實粉絲，締造一種文化現象。暌違14年，《魔獸世界》重新推出於2008年首度問世的資料片《巫妖王之怒》，並邀請玩家重新體驗這個廣受喜愛的資料片《巫妖王之怒》經典版。⾯對競爭激烈的遊戲市場，如何藉由經典版的回歸讓玩家重拾對品牌的關注，成為最主要的挑戰。透過在地⽂化布袋戲和《魔獸世界》兩大經典元素結合，打造出獨特且前所未見的視覺體驗以引起在地玩家的共鳴。玩家除了可以欣賞布袋戲的演出，還能看到西方角色以在地化的口音進行對話。透過這次空前的合作，在活動期間成功為遊戲帶來9倍以上的新增⽉平均⽤戶。
Isobar執行創意總監周宥惠（Vivien Chou）偕同創意總監林倩如（Shelly Lin）前往坎城參與盛會，並帶回這項榮耀。Vivien 表示：「這次的得獎對我們來說意義非凡，謝謝團隊努力不懈追求創意卓越的作品，謝謝客戶的支持讓創意得以發揮，更感謝霹靂布袋戲的夥伴，因為你們頂尖的工藝讓這個創意概念得以實踐。這次的肯定，讓我更加堅信創意的力量，未來我們將繼續努力創造更多前所未見的精湛作品，讓台灣的創意在世界舞台上綻放光彩。」
電通行銷傳播集團創意事業群暨安索帕執行長紀緻謙（Gary Chi）說：「這次的得獎不僅彰顯了台灣在國際級創意舞台上的卓越實力，更凸顯了台灣文化的獨特魅力。isobar團隊展現出強大的創意能量，將台灣的傳統布袋戲文化完美融入現代遊戲，創造出前所未見的精彩作品。我衷心感謝每一位參與其中的團隊成員，更感謝動視暴雪客戶和霹靂布袋戲的夥伴，我們攜手共創這個榮耀成就。我想用這句在坎城廣告節中所展示的一句話來表達我興奮與感動『This Is Our Moment. Make History』期勉我與團隊，未來要更加努力，才能再次贏來屬於我們的時刻，攜手鑄造輝煌成就。」
電通行銷傳播集團執行長唐心慧（Jennifer Tang）開心表示：「我感到非常驕傲。電通台灣的團隊用出色表現，再度將台灣傑出的創意能量展現在全球舞台。這不但是電通引以為傲的重要里程碑，更是激勵我們不斷向前邁進的使命與目標。因為我相信，每一次台灣作品獲得全球大獎的肯定，都是推動台灣行銷傳播業邁向更高境界的燃料。只要我們勇於追夢、勇於挑戰、追求創意與共創的力量，將帶領我們創造更多的卓越作品，綻放在全球舞台！」
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