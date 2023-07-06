2023雄爭舞鬥國際街舞大賽廣邀各路高手 最高獎金18萬
高市府青年局今年9月2日將於高雄流行音樂中心海音館舉辦「雄爭舞鬥國際街舞大賽」，今年賽事分為排舞競賽、Battle競賽和K-pop即播即跳，賽事總獎金高達45萬，其中排舞賽成人組冠軍獎金更高達18萬元，且今年雄爭舞鬥Breaking Battle冠軍即成運發局RCBIC大賽的種子選手，無須海選直接晉級16強比賽歡迎全國舞林高手盡情享受尬舞的熱情魅力。
記者郭凱杰／高雄報導
青年局局長張以理表示，2024年巴黎奧運更已將霹靂舞納入正式競賽項目，青年局舉辦街舞大賽，就是希望號召青年以競賽方式進行交流，展露活力，期將街舞運動向下扎根，共同將高雄打造為最支持街舞藝術文化的城市。
青年局表示，此次賽事將結合9月9日高雄市政府運動發展局主辦之「2023高雄RCBIC霹靂舞國際大賽」，雄爭舞鬥Breaking Battle冠軍即成運發局RCBIC大賽的種子選手，無須海選直接晉級16強比賽；也期望國內舞林高手可以一路過關斬將，有機會與來自世界各地的選手同場競技，在奧運的舞台上發光發熱。
青年局指出，今年首次邀請到征戰世界各地、擁有眾多輝煌戰績的街舞團隊—「築夢者」於決賽當日擔任表演嘉賓，激勵參賽者士氣，也希望透過「築夢者」新世代的街舞能量，鼓勵喜愛街舞的年輕人追求目標、敢於作夢。
此次「2023雄爭舞鬥國際街舞大賽」賽事總獎金高達45萬，排舞賽學生組及成人組即日起開始報名至7月23日止；Battle競賽及K-pop即播即跳，將於7月25日起報名至8月27日止，歡迎全國街舞高手踴躍參與，把握展現實力的好機會，爭取耀眼的高額獎金。