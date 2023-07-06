全家霜淇淋9元連吃4天！特大美式「買1送1」 星巴克買1送1也來了
全家週末優惠一次看！從週六（8日）開始連4天，只要到全家門市取件，可獲得霜淇淋特價9元優惠券，並且明（7日）起康康五活動開跑，除了特大杯冰椪柑氣泡美式外，還有古早味紅茶、生活泡沫綠茶、酷繽沙通通買1送1，相當於半價優惠超划算。此外，星巴克10日至12日，也一連三天推出特大杯飲料買1送1活動。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家霜淇淋7月8日至7月12日優惠開跑，凡於活動期間到「全家」完成包裹取件，即可獲得9元霜淇淋優惠券（數量有限，單筆最多贈5張），與YouTuber千千聯名的全新口味「木瓜牛奶」及「椰椰奶奶」霜淇淋也能換。
明起至7月9日的週末優惠，則有特大杯冰椪柑氣泡美式買1送1（原價80元），搭配自帶杯折扣，平均單杯低於半價，還有古早味紅茶、生活泡沫綠茶、酷繽沙、紅豆粉粿牛奶冰棒通通買1送1。此外，即日起至7月25日，購買美式、拿鐵（經典、特濃系列）就可享加10元加1份義式濃縮的優惠，提神活力更加倍。
週末結束後，民眾最愛的星巴克買1送1接力，7月10日起至12日上午11點至晚上8點，門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。（優惠品項依各門市現貨為準，不包含部分指定飲品，如：星冰樂系列飲料）。13日起至16日，購買兩杯大杯以上的同品項飲料，享第二杯半價優惠（包含星冰樂系列）。