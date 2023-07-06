學校樓頂設太陽能板！「極強反光」快閃瞎大樓住戶　最終結局曝光

限5天！全家「冰棒、酷繽沙」買1送1　7-11特大杯青茶買10送10

▲超商本周優惠來了，全家推出義美冰棒、酷繽沙、大罐紅茶、氣泡美式都是買1送1；7-11則有特大杯茶飲買10送10。（圖／記者葉政勳攝）
▲超商本周優惠來了，全家推出義美冰棒、酷繽沙、大罐紅茶、氣泡美式都是買1送1；7-11則有特大杯茶飲買10送10。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃韻文/綜合報導

🟡7-ELEVEN
超商本周限定優惠更新！7-11本周不只品項縮水，活動日期也變短，自明（7）日至7月9日僅限時三天，共7大項商品促銷，乍看之下沒有買1送1，但還是有逼近半價的促銷，原價499元的紅葡萄酒，祭出2瓶500元，加1元多1件相當於買1送1；韓國玫瑰鹽牙膏特價49元、約5.5折；桂格人蔘雞精特價39元、約5.2折。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲7-11門市7月7日至7月9日推出限時優惠。（圖／業者提供）
▲7-11門市7月7日至7月9日推出限時優惠。（圖／業者提供）
7-ELEVEN明（7）日則有一天限定的「一起品茶趣」活動，在APP線上寄杯推出英式紅茶／四季春青茶買10送10，若加上自備飲料杯折5元，特大杯每杯最低13元開喝，另有珍奶10杯400元、檸檬冬瓜珍珠4杯188元，可寄杯喝到今年9月30日。

▲7-11明（7）日有一天限定的指定茶飲買10送10。（圖／業者提供）
▲7-11明（7）日有一天限定的指定茶飲買10送10。（圖／業者提供）
🟡全家
全家會員優惠自即日起至7月9日前，本周共有11大項促銷品項，首推UCC大罐職人冰咖啡買1送1，910ml罐裝平均不到50元，另外燕麥棒也是買1送1、平均18元。舒潔寶可夢包裝的抽取衛生紙又有99元優惠，皮卡丘粉絲別錯過。

▲全家會員優惠自即日起至7月9日前。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠自即日起至7月9日前。（圖／業者提供）
全家「康康五」限時周末登場，明（7）日起至7月9日、周五六日連續3天，5樣商品下殺5折。迎接本周高溫，首推FMC古早味紅茶700ml大罐裝只要15元，同樣消暑的還有義美紅豆粉粿牛奶冰棒平均15元、黑炫酷繽沙平均33元、生活泡沫綠茶平均13元、特大杯椪柑氣泡美式平均40元。

▲全家「康康五」7月7日至7月9日限時登場。（圖／業者提供）
▲全家「康康五」7月7日至7月9日限時登場。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
即起至7月2日期間，結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠。這周又回到9大項目促銷，其中海洋深層水（28元）、黑嘉麗軟糖（45元）都是買1送1。此外，ROASTA冷研無糖黑咖啡、孔雀香酥脆都祭出第2件10元。

▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

高溫冰品優惠！7-11、全家「哈根達斯」買5送4　義式冰淇淋買1送1

7-11賣迪士尼福袋！7款開箱搶先看：送咖啡買1送1券、抽336萬BMW

7-11咖啡變超大杯！全台門市推「巨無霸900ml」　全家拿鐵買2送1

抗高溫！7-11開賣放大6倍「巨無霸多多」　全家霜淇淋9元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀