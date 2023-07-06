限5天！全家「冰棒、酷繽沙」買1送1　7-11特大杯青茶買10送10

超商本周限定優惠更新！7-11本周不只品項縮水，活動日期也變短，自明（7）日至7月9日僅限時三天，共7大項商品促銷，乍看之下沒有買1送1，但還是有逼近半價的促銷，原價499元的紅葡萄酒，祭出2瓶500元，加1元多1件相當於買1送1；韓國玫瑰鹽牙膏特價49元、約5.5折；桂格人蔘雞精特價39元、約5.2折。
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🟡全家
全家會員優惠自即日起至7月9日前，本周共有11大項促銷品項，首推UCC大罐職人冰咖啡買1送1，910ml罐裝平均不到50元，另外燕麥棒也是買1送1、平均18元。舒潔寶可夢包裝的抽取衛生紙又有99元優惠，皮卡丘粉絲別錯過。
全家「康康五」限時周末登場，明（7）日起至7月9日、周五六日連續3天，5樣商品下殺5折。迎接本周高溫，首推FMC古早味紅茶700ml大罐裝只要15元，同樣消暑的還有義美紅豆粉粿牛奶冰棒平均15元、黑炫酷繽沙平均33元、生活泡沫綠茶平均13元、特大杯椪柑氣泡美式平均40元。
🟡萊爾富
即起至7月2日期間，結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠。這周又回到9大項目促銷，其中海洋深層水（28元）、黑嘉麗軟糖（45元）都是買1送1。此外，ROASTA冷研無糖黑咖啡、孔雀香酥脆都祭出第2件10元。
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