特企／孕育體壇明日之星　「ES Wake滑人部落」承接國家訓練基地

ES俱樂部負責人王奕翔和徐廷瑋，都是熱衷運動生活也是今年滑水國家代表隊的一員，為致力推動滑水運動，ES Wake今年承辦中華民國滑水總會國手選拔的賽事活動，更提供場地資源作為今年國家代表隊賽前訓練基地。負責人王奕翔表示：「我們熱愛這項運動，也看見台灣選手在賽場上的競爭力，能夠為滑水運動盡一份力，我們俱樂部感到相當榮幸。」
今（2023）年7月份由亞洲滑水總會IWWF在香港舉辦的「亞洲花式滑水錦標賽Hong Kong Wakefest 」即將代表台灣參賽的12位國家隊成員，在中華民國滑水總會的安排下，於ES Wake進行為期一週的賽前訓練，訓練課程由ES Wake教練團編配水上及陸上的技術練習與體能綜合課表，協助本次國家隊選手在賽前有充足的備賽練習。
近幾年滑水運動的興起，國內也有賽事的發展，許多人一路從初學者到參加賽事甚至取得國手資格，其印證了台灣在滑水運動軟實力的成長；ES Wake 除了提供完善的設施設備外，在教學領域上也積極的規劃與投入，並邀請國外職業好手開辦短期訓練營，給予俱樂部會員更多元的學習管道，不少會員在教練團的課程指導下，亦有超群絕倫的成長表現。
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