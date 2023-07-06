訂單枯竭！越南進出口業危機四伏 總理：成長低於預期
2023年越南的國內生產毛額（GDP）第二季增長4.14%，以服務業為最亮眼的表現，然而越南進出口業的數據在第二季呈兩位數下降，造成越南處於勞動力年齡的失業人口達107萬人。越南總理針對此劣勢回應，目前國外訂單銳減，國內經濟危機重重。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《越南電子報（VietnamNet）》，7月4日越南政府召開政府例行會議，評估上半年經濟發展狀況，和商討接下來各政府部門的工作，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）在主持會議時指出越南進出口業正在衰退，國際情勢詭譎，在吸引外資方面受到越來越多的挑戰，且國內失業人口也在上漲，部份公務人員紀律不整，有治安和秩序的危機。
越南總理范明正坦言，由於進出口持續下滑，上半年共增長3.72％，越南恐怕難以達成原本全年GDP成長6.5%的經濟目標。不過背後原因錯綜複雜，包括投資結構、對外投資依存度和國際政治等因素，改變不可能在一夕之間。雖然經濟前景堪憂，越南總理范明正也點出喜訊，例如越南國內的通貨膨脹逐漸受到控制，以及文化、體育、醫療和教育等領域取得些許成果。
專家則分析，目前越南企業的現金流和資本營運出現困難，部份企業不得不縮減企業規模，且勞動市場出現多項劣勢，包括極端炎熱天氣、電力短缺、洪水和乾旱等等問題，急需獲得解決。