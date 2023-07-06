《音樂主理人》選手不愛華流音樂！陳子鴻不滿：沒那麼容易
實境選秀節目《音樂主理人》，延續上週主題「經典歌曲改編賽」，選手A.F曾在第一集自我介紹中表明不喜歡做華流音樂，本集更直呼：「〈舊愛還是最美〉不是我想選的歌，我們沒有選到想選的歌，這是剩下的。」讓陶晶瑩倒抽一口氣說：「等一下！原作者是在現場嗎？」原創陳子鴻當下雖然喊沒關係，但比賽尾聲仍語重心長地表示：「以前我是玩重金屬，我比你臭跩一百倍，那時候都覺得流行歌芭樂，但你來做做看，真的沒那麼容易。」
記者郭佩蓉/綜合報導
選手3WICH和7LING對戰秦宇子與A.F，由於A.F在第一集自我介紹中曾表明不喜歡做華流音樂，陶晶瑩也在現場犀利詢問他為什麼那麼討厭華流？A.F連忙說：「不是討厭華流，只是我覺得它不是我擅長，但其實〈舊愛還是最美〉不是我想選的歌，因為我們沒有選到想選的歌，這是剩下的。」讓陶晶瑩聽了倒抽一口氣說：「等一下！原作者是在現場嗎？」
原創陳子鴻卻看得很開說：「沒關係！沒關係！」但在比賽尾聲，陳子鴻還是語重心長對A.F說：「我覺得不管做什麼類型的音樂，你要Open mind，其實陶子知道以前我是玩重金屬，我比你臭跩一百倍，那時候都覺得流行歌芭樂，但你來做做看！真的沒那麼容易！」
另外，改編〈你那麼愛她〉的JINBO特地模仿林隆璇在〈你那麼愛她〉裡面的裝扮，讓林隆璇笑說：「難怪覺得很帥！」陶晶瑩一旁語帶玩笑說：「好了，就你們獲勝了，恭喜！」讓大家哄堂大笑。經過歌曲改編賽之後，將出現18強選手，陶晶瑩覺得大家都太有才華了，究竟18強選手名單有誰？請持續鎖定《音樂主理人》每週五晚間7點於東風衛視首播，每週六晚間10點30分在霹靂電視台播出。