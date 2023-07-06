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龜鹿二仙膠百百種　一項標準快速辨別合格產品

▲龜鹿二仙膠又稱為四珍膠，其中最主要的兩種藥材為「龜板」及「鹿角」。（圖／裕益製藥提供）
▲龜鹿二仙膠又稱為四珍膠，其中最主要的兩種藥材為「龜板」及「鹿角」。（圖／裕益製藥提供）

記者陳美嘉／高雄報導

受到疫情的影響，民眾的保健意識提高，爬山、健行、騎自行車等戶外活動也越來越受到國人喜愛。龜鹿二仙膠又稱為四珍膠，其中最主要的兩種藥材為「龜板」及「鹿角」，因此擁有「龜鹿二仙」的美稱，而龜板含有多種胺基酸；鹿角含有豐富膠質、鈣質，再搭配人蔘與枸杞，有助於強筋健骨、補元氣。

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▲ 裕益製藥是全台第一間通過衛福部審查，通過第一階段確效作業的GMP傳統製劑中藥廠。（圖／裕益製藥提供）
▲ 裕益製藥是全台第一間通過衛福部審查，通過第一階段確效作業的GMP傳統製劑中藥廠。（圖／裕益製藥提供）
但市面上的龜鹿二仙膠百百種，且價格差異大，要如何才能快速辨別健康、安全又天然的產品？其中首要條件是確認產品是否為「GMP藥廠」所生產，且需要具有「衛生福利部的藥證許可字號」。因為要取得藥證字號，就必須經過衛福部從原料到成品檢驗的嚴格把關，在成分、品質以及效用上具有一定的保障。

▲《一品太醫-龜鹿二仙膠》30年來堅持唯一一條生產線，避免其他原物料影響商品品質。（圖／裕益製藥提供）
▲《一品太醫-龜鹿二仙膠》30年來堅持唯一一條生產線，避免其他原物料影響商品品質。（圖／裕益製藥提供）
由裕益製藥耗時八年研究，斥資數億建置生產線，所生產的《一品太醫-龜鹿二仙膠》，是全台第一間通過衛生福利部審查，通過第一階段的確效GMP傳統製劑的中藥廠；「一品太醫」嚴選純良中藥材，遵循百年中醫老祖宗智慧熬製成片片精華，結合現代科學製程，採用最高規格的製程監控。

不僅如此，創辦人沈裕益30年來堅持唯一一條生產線，避免其他原物料影響商品品質，專注製造最高品質的龜鹿二仙膠，期望在政府單位以及藥廠自身的雙重把關之下，提供消費者深具保障的優質產品。這樣的謹慎把關與專一堅持，打動台灣知名導演吳念真，欣然接下《一品太醫-龜鹿二仙膠》的產品代言，吳導強調，能夠如此專注地堅定，以及對產品品質的謹慎，在這個世代是令人感到敬佩的。

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