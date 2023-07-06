新北特優里長表揚 侯友宜：里長的事就是新北市的大事
新北市長侯友宜今（6）日在市府出席112年特優里長及績優民政人員表揚大會，親自致贈致贈獎牌予122位特優里長及49位績優民政人員，感謝里長們站在第一線即時反映民意，致詞時更是說到「里長的事就是新北市最重要的大事情」，未來期待大家一起努力、並肩作戰，讓在新北市生活過得更好、讓民眾過得更平安，過個好日子。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜致詞時說到，里長是市府和市民溝通的重要橋樑，也是市政建設向前邁進的關鍵推手，新北市幅員遼闊，市府團隊要察覺地方問題並不容易，仰賴1,032位里長深耕地方，所以常常跟區長說里長的事情要盡快第一線快速處理，讓民眾感覺是有效率的政府。
侯友宜進一步提到，新北市能夠連續在遠見雜誌拿到四連霸五顆星的榮耀，功勞是在這些里長裡，因為他們認真打拚、解決事情，未來更期待大家一起並肩作戰，讓新北市的市容、環境以及安寧，都能新北市看到安居樂業。
侯友宜最後說到，里長及民政人員是政府最基層的組織，民政業務與民眾生活息息相關，市長也期勉民政人員持續配合市府團隊、里長，共同來推動市政執行及完成里政事務，作伙來為新北市民打拚。
新北市政府民政局長柯慶忠表示，自108年辦理表揚活動至今，共表揚610名特優里長及251名績優民政人員，除了鼓勵及肯定基層人員辛勞外，更感謝里長與民政同仁在自己的崗位上無私奉獻，讓市政推動更加順利。