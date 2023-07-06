快訊／李玟突離世！享年48歲　親姊悲痛發文證實

李玟專輯銷量200萬張！昔封「三大天后」　與張惠妹、許茹芸齊名

▲李玟稱霸90年代樂壇，和張惠妹、許茹芸被封為三大天后。（圖／翻攝自李玟臉書）
▲李玟稱霸90年代樂壇，和張惠妹、許茹芸被封為三大天后。（圖／翻攝自李玟臉書）

記者江芷稜/綜合報導

唱跳天后李玟（Coco）5日驟然離世，享年48歲，留給歌迷無限追思，她當年在香港參加歌唱比賽獲得亞軍，1994年出道就以主打歌〈我依然是你的情人〉一砲而紅，後來與原住民歌后張惠妹、芸式唱腔的美聲女星許茹芸，被封為90年代的樂壇三大天后，但她獨特的美式唱腔、招牌電臀舞性感又熱情，打破語言限制走上國際舞台，成了許多下一代明星的偶像，堪稱是90年代歌手的標竿。

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▲李玟化身森巴女郎，肉色比基尼嗨翻全場。（圖／Timeless Treasure，2017.05.07）
▲李玟在演唱會化身森巴女郎，肉色比基尼嗨翻全場。（圖／Timeless Treasure，2017.05.07）
90年代初期曲風保守，女歌手們都是慢歌為主，包括當紅的陳淑樺、張清芳、趙詠華都是溫柔派，歌曲訴盡女人在愛情的期待與惆悵，這時香港出生、9歲移民到美國加州的李玟，以爽朗笑聲及自信形象，打破當時女歌手給人的刻板印象，無論舞曲與R&B樂風都能自在駕馭，為台灣帶來一股ABC歌手風潮。

李玟跨越困難，找回屬於她的「歌路」。（圖／翻攝自李玟臉書 , 2017.07.12）
▲李玟跨越世代差異，擄獲不同年齡層樂迷的心。（圖／翻攝自李玟臉書 , 2017.07.12）
李玟從小愛聽黑人音樂，由於生長環境關係，唱起西洋歌曲毫無違和感，當年出道就被封為華人的瑪麗亞凱莉（Mariah Carey），擅長轉音、富有層次的歌聲，受到西方樂壇人士關注。她加盟索尼唱片後，首張英文專輯《CoCo's Party》就邀來瑪麗亞凱莉專屬製作人Walter Afanasieff量身訂做歌曲，成為首位進軍歐美市場的華人女歌手，1999年推出《Just No Other Way》全球大賣逾200萬張，奠定國際歌手身份。

▲李玟舞台魅力驚人。（圖／翻攝微博）
▲李玟舞台魅力驚人。（圖／翻攝微博）
李玟一生紀錄輝煌，是首位受邀在NBA籃球賽演唱美國國歌、首位在美國洛杉磯華特迪士尼音樂廳舉辦演唱會的華人歌手，最為人知的成就，是她2000年登上奧斯卡演唱電影《臥虎藏龍》主題曲〈A Love Before Time〉，成為華人之光，李玟始終沒有忘記自己的身分，她說：「當年進軍歐美，我只是想證明華人也是很會唱歌的！」想永遠唱給歌迷聽，是與粉絲最美麗的約定。

▲張惠妹宣布明年將在高雄巨蛋連唱10場，突破自我紀錄。（圖／聲動娛樂提供）
▲張惠妹在高雄巨蛋連唱10場，不斷突破自我紀錄。（圖／聲動娛樂提供）
另一位90年代天后張惠妹，則與李玟成了對比，她以原住民的嘹亮歌聲紅遍樂壇，出道首張專輯《姊妹》在台灣賣破100萬張、全亞洲破400萬張，紀錄無人能敵，甚至以卑南族姓名「阿密特」，唱出內心不同黑暗面，勇於做自己的特色，成功詮釋抒情歌、舞曲，讓阿妹成為難以取代的台灣天后。

▲許茹芸歌聲動人。（圖／索尼音樂提供，2018.10.16）
▲許茹芸歌聲動人。（圖／索尼音樂提供，2018.10.16）
三大天后路線最不同的是，則是溫柔派的許茹芸，以〈淚海〉的獨特芸式唱腔深植人心，第三張個人專輯《如果雲知道》，全亞洲銷售破200萬張，奠定情歌天后地位，儘管2013年婚後她減少演藝工作，但經典的〈男人女人〉、〈日光機場〉、〈我依然愛你〉依舊令人朗朗上口，去年參與錄製《乘風破浪的姐姐3》，再度喚起一波回憶殺。

▲許茹芸在臉書哀悼李玟離世。（圖／翻攝自許茹芸FB）
▲許茹芸在臉書哀悼李玟離世。（圖／翻攝自許茹芸FB）
而李玟的驟逝為90年代樂壇留下遺憾，消息震驚演藝圈，三大天后已有巨星殞落，許茹芸在臉書發文哀悼，「依稀還記得去年最後一次的對話……希望妳在另一個世界裡，開開心心不再有煩惱，妳動人的歌聲永遠在心裡。」相當不捨好友的離去。

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