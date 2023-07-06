李玟專輯銷量200萬張！昔封「三大天后」　與張惠妹、許茹芸齊名

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李玟從小愛聽黑人音樂，由於生長環境關係，唱起西洋歌曲毫無違和感，當年出道就被封為華人的瑪麗亞凱莉（Mariah Carey），擅長轉音、富有層次的歌聲，受到西方樂壇人士關注。她加盟索尼唱片後，首張英文專輯《CoCo's Party》就邀來瑪麗亞凱莉專屬製作人Walter Afanasieff量身訂做歌曲，成為首位進軍歐美市場的華人女歌手，1999年推出《Just No Other Way》全球大賣逾200萬張，奠定國際歌手身份。
李玟一生紀錄輝煌，是首位受邀在NBA籃球賽演唱美國國歌、首位在美國洛杉磯華特迪士尼音樂廳舉辦演唱會的華人歌手，最為人知的成就，是她2000年登上奧斯卡演唱電影《臥虎藏龍》主題曲〈A Love Before Time〉，成為華人之光，李玟始終沒有忘記自己的身分，她說：「當年進軍歐美，我只是想證明華人也是很會唱歌的！」想永遠唱給歌迷聽，是與粉絲最美麗的約定。
另一位90年代天后張惠妹，則與李玟成了對比，她以原住民的嘹亮歌聲紅遍樂壇，出道首張專輯《姊妹》在台灣賣破100萬張、全亞洲破400萬張，紀錄無人能敵，甚至以卑南族姓名「阿密特」，唱出內心不同黑暗面，勇於做自己的特色，成功詮釋抒情歌、舞曲，讓阿妹成為難以取代的台灣天后。
三大天后路線最不同的是，則是溫柔派的許茹芸，以〈淚海〉的獨特芸式唱腔深植人心，第三張個人專輯《如果雲知道》，全亞洲銷售破200萬張，奠定情歌天后地位，儘管2013年婚後她減少演藝工作，但經典的〈男人女人〉、〈日光機場〉、〈我依然愛你〉依舊令人朗朗上口，去年參與錄製《乘風破浪的姐姐3》，再度喚起一波回憶殺。
而李玟的驟逝為90年代樂壇留下遺憾，消息震驚演藝圈，三大天后已有巨星殞落，許茹芸在臉書發文哀悼，「依稀還記得去年最後一次的對話……希望妳在另一個世界裡，開開心心不再有煩惱，妳動人的歌聲永遠在心裡。」相當不捨好友的離去。
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