林庭謙為何這麼強？男籃新生代第一人　國手爸媽養出「小林來瘋」

我是廣告 請繼續往下閱讀
1999年10月31日出生的林庭謙，可說是誕生在一個「籃球世家」，為什麼說是籃球世家呢？林庭謙的父母皆是前籃球國手，母親劉靜明曾經是台元女籃的射手，並代表中華隊參加過國際賽事，且如今的HBL強權能仁家商籃球隊，便是劉靜明（時任能仁家商體育老師）在921大地震後，為了幫助受災學子，向校長提出廣為接收學生，間接促成了籃球隊的成立。
林的父親林正明更是大有來頭，曾為裕隆男籃隊的當家後衛，並多次入選中華隊。在球員身份退役後，選擇繼續為台灣籃球貢獻，轉投球隊制服組，曾任能仁家商總教練、裕隆執行教練、U18亞青男籃總教練，在台灣籃球界可謂是響噹噹的人物。在這樣的環境中成長的林庭謙，沒有意外的對籃球產生出了極高的興趣，從小接受正規且專業的籃球訓練，開始了屬於他自己的籃球之路。
小時候的林庭謙很快就展現出過人的籃球天賦，不僅繼承了父親過人的球商，也完美繼承了母親的優異射手手感。國小六年級時身高已經來到172公分，儘管身高在國小籃球中足以勝任內線球員的工作，但父母仍將林庭謙作為後衛培養，也為未來打下了扎實的基礎。
國小畢業後林庭謙選擇加入名校金華國中，該所學校培育出不少籃壇傳奇人物。台灣女籃一姊錢薇娟、黑人陳建州皆是從這裡畢業的，雖然國中生涯的前兩年表現機會較少，比賽中多以替補出賽，國二時還一度被現任新竹街口攻城獅後衛高國豪壓著打，但在國三時林庭謙身高長到190公分，球技也日漸成熟。在一場對戰名校七賢國中的比賽中，繳出單場41分的表現，金華國中也在他的帶領下拿下該年度國中籃球聯賽冠軍。奪冠後林庭謙只說：「個人數據沒什麼，拿到冠軍比較開心，國中生涯沒有遺憾了！」由此可以看出林庭謙是一位團隊大於個人的球員。
高中時期前往美國發展 曾被譽為「下一個林來瘋」
國中畢業後林庭謙追隨金華學長吳永盛的腳步，選擇前往美國發展。林庭謙曾說：「當時想法蠻簡單的，既然要朝這條路走，那就該往職業球員的目標邁進。」高中前兩年林庭謙就讀肯塔基州的衛斯理基督學校（Wesley Christian School），赴美第一年林庭謙將重心擺在適應環境，一來要適應來自語言、文化上的轉變，二來則是要適應美國與台灣大相徑庭的球風。好在林庭謙在衛斯理高中生涯期間住在教練家裡，因此在語言、文化等方面能在教練的幫助下快速適應，球風上的適應便要看他的個人造化了。
幸運的是，林庭謙繼承了老爸聰明的大腦，同樣迅速的融入了球隊的體系，並在高二時場均繳出15.3分4.6籃板3.6抄截的優異成績單，更在面對亨廷頓預校（Huntington prep）時單場轟下28分4抄截，一度被譽為「下一個林來瘋」。「這是我的榮幸，我很開心聽到有人拿我跟林書豪比較，我會把它當作一個動力。」高三時林庭謙轉學至強度更高的哈格雷夫軍事學校（Hargrave Military Academy），並在高中畢業時選擇多讀一年為NCAA做準備，高四時林庭謙場均15.3分4.3籃板2.6助攻3.6抄截，更恐怖的是他的三分命中率高達了46％，完美繼承了來自母親的射手本色。
高中時的亮眼表現使林庭謙獲得多所大學青睞，最終在與家人的討論下，林庭謙選擇加盟NCAA一級的布萊恩特大學（Bryant university），並在大學生涯處女秀替補出賽11分鐘，5投2中攻下7分2籃板1助攻1抄截1阻攻，作為大一新鮮人表現相當不錯，整個賽季下來出賽32場比賽16次擔任先發，場均出賽23.5分鐘，共13次得分上雙，繳出8.6分1.9籃板1.2助攻0.7抄截的數據，三度獲得NEC聯盟的（單周最佳新人）Rookie of the Week，深受教練重用。
棄學投入CBA選秀 改善缺點殺翻聯盟
旅美大一賽季結束後，林庭謙選擇棄學投入中國職籃CBA選秀，並在首輪第三順位被天津先行者選中。再次成為球隊菜鳥的林庭謙依然受到教練重用，CBA處女秀替補出賽26分鐘，攻下14分2籃板3助攻5抄截的亮眼數據，為自己的職業道路開出了一個好彩頭。隨後又在比賽中屢屢繳出亮眼表現，締造新秀單場最高得分（28分），新秀賽季最高總得分（372分），並當選第五期的月度最佳星銳球員，甚至獲得了「小外援」的稱號。第一個賽季總結場均12.4分2.5籃板4.0助攻2.0抄截，其中得分在新秀排行榜中排行第二，助攻跟抄截更是榮居首位，雖然最後未能奪下年度最佳星銳球員獎，但好表現有目共睹。
來到第二年，林庭謙的表現更上一層樓，場均攻下15.8分4.0籃板5.1助攻2.2抄截0.7阻攻，成為球隊本土得分王，全能的身手也讓他再度榮獲月度最佳星銳球員的殊榮，並且首次入選全明星賽。天津隊該年在林庭謙的率領下成功打進季後賽，雖然遺憾在首輪就慘遭橫掃，但也成功讓天津隊看到了球隊的未來。第三個賽季林庭謙依然維持了高水平的表現，並成功在賽季末獲得頂薪的續約，簽約後林庭謙說到：「感謝俱樂部的肯定，接下來會繼續努力，和隊友一起為先行者、為天津球迷、為天津籃球爭得更多榮譽。」
林庭謙在高中、大學時曾出現進攻慾望過低、出手過於仰賴外線、出手時身體旋轉等問題，而他之所以可以在CBA取得成功，便是因為他一一改善了這些缺點，從這點便可以證明林庭謙從不滿足於現狀，而是不斷精進自我的態度。現在的他開始越來越不害怕身體對抗，這使得他的切入具有極大的破壞力，而在防守者在畏懼其切入而進行包夾時，林庭謙也能在對的時機快速出球找到空擋的隊友，但若是因此選擇放他一步的空間，他也能立刻拔起來跳投出手。
除此之外，在個人能力上，林庭謙面對防守者時的進攻武器也相當多元，高位單打、高位背身單打、低位背身單打、急停跳投等、接應跳投、對抗後的拋投、快攻判斷等，可謂是進攻萬花筒，而這一切都是拜賜於他出色的閱讀防守能力；另外在防守端，林庭謙對於球線的預判相當靈敏，防守的意識也相當優秀，不管在單防還是協防上都在水平之上，可以說是攻防一體的球員。
林庭謙的父親林正明日前接受《NOWnews今日新聞》訪問時也說，林庭謙能受到球隊的青睞，給予頂薪續約肯定，關鍵在於他「非常努力又自律」，他很清楚自己要什麼、需要加強的地方，且刻苦努力的去訓練達成，確實很不容易。
目前年僅23歲的林庭謙可以說是目前台灣人中最有機會站上NBA舞台的球員，相比於已經30歲的陳盈駿，年紀是林庭謙最大的優勢，此外身高190公分的他，在CBA中司職得分後衛或許相當足夠，但若是想要登上NBA的舞台，不轉型成控球後衛恐怕難以生存；在打法上，遇到更高層級且身體素質更好的對手的情況下，林庭謙是否能將現有的優點轉換到NBA上也是一大問題。
不論如何，我們都無法否認林庭謙是目前新生代球員中最出色的一個，相比於同年齡的其他台灣年輕球員，林庭謙不管在心智、球場表現都顯得更加成熟，其團隊大於個人的屬性，也是讓眾多專家、媒體看好他接棒台灣籃球一哥的原因。如今年輕一輩的球員中，除林庭謙外，還有像高國豪、陳又瑋、謝亞軒、阿巴西、曾祥鈞、譚傑龍等一票冉冉升起的新星，搭配上具有經驗的中生代球員陳盈駿、胡瓏貿、劉錚等球星，再加上歸化球員阿提諾，陣容可謂是相當完整，2022年亞洲盃中林庭謙作為進攻箭頭，與其他球員的配合相當不錯，只要再多給他們幾年磨合、熟悉彼此，相信在未來的國際賽事中能帶領中華隊更上一層樓，正式接班成為「黃金世代2.0。」
「新生代一哥」林庭謙小檔案
生日：1999年10月31日
所屬球隊：CBA天津榮鋼先行者隊
特殊經歷：
-國中時期單場41分
-亞洲U16中華男籃隊國手
-U17世界青年籃球錦標賽中華隊國手
-威廉瓊斯盃中華白國手
-亞洲盃資格爭奪賽中華對國手
-連續兩屆CBA明星球員
-首位取得CBA頂薪續約的台灣球員