捷運汐東線廉政平臺成立 預計7月底招標、朝向2032年目標完工
新北市政府今（6）日召開「捷運汐止東湖線工程採購案公開閱覽廠商說明會暨廉政平臺宣示成立」活動，除了將透過檢、調、廉及民間組織共同組成廉政平臺外，也宣告汐東線工程採購最快將於7月上網公告招標，朝向2032年汐東線完工目標努力，未來將與基隆捷運及民生線整合一車到底。
記者吳嘉億／新北報導
主持活動的新北市副市長陳純敬表示，汐東線工程採購廉政平臺成立後，將從「跨域合作」、「公私協力」、「行政透明」、「全民監督」及「風險控管」等五大方向推動：建立跨域合作監督機制；以公私協力共同處理爭議問題及消弭潛在風險；秉持行政透明精神，適時公開資訊；提升全民監督之可及性；強化風險控管，健全採購秩序。
陳純敬指出，肯定捷運局對永續發展的重視，對於甫通車的安坑輕軌國產化比例從淡海輕軌22%提升42%，中運量捷運汐東線國產化比例將達50%，以帶動國內產業發展。
新北捷運局說明，活動邀請法務部廉政署、新北地方檢察署、法務部調查局新北市調查處、台灣透明組織協會、新北市政風處一同出席，對外宣示成立「捷運汐止東湖線工程採購廉政平臺」，以凝聚反貪意識，嚇阻外在不當勢力介入，降低重大工程建設之廉政風險。
新北捷運局表示，未來汐東線將與基隆捷運及民生線整合一車到底，另外為落實鐵道產業政策，在既有國產化基礎，採用低底盤車輛及架空電車線，自動化程度符合EN62290規定GoA2等級，配有隨車員之自動駕駛系統，且具列車自動運轉、列車自動防護系統、列車自動監督系統等功能，名符其實為中運量自動駕駛捷運系統。