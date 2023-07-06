中市新民街倉庫攤販　跪請媽媽市長留活路

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新民街攤販自治會簡忠基表示，與台鐵訂定2年租約，租金新台幣2000萬元，期間遭逢疫情，損失慘重，疫情趨緩後，經濟復甦，希望能繼續營業，讓攤商可以彌補租金缺口，同時規劃設置「市場博物館」，原地保存新民街市場文化景象。
簡忠基指出，3月台鐵行文市場說明將於7月24日終止租約，自救會之後多次與市府、台鐵協商，希望可以續留新民街市場，市府卻將問題推給台鐵，要求台鐵自行與攤商溝通，如今租約期限將至，市府仍要強行收回，且按照當初與台鐵的租約但書，如果國漫館沒有選在新民街倉庫群，台鐵可以跟攤商辦理續約。
台中市政府表示，「新民街倉庫群」依106年公告發布變更台中市都市計畫主要計畫第四次通盤檢討規定，由台鐵局無償回饋本區土地、建物予台中市政府。因台鐵局已排除私人產權問題，故台鐵局預計於今年7月25日與市府辦理點交作業，相關攤商與台鐵局的合約須配合回饋作業終止，以利市府後續投入文資修復與活化再利用。
市府提到，台鐵局回饋文化資產所在範圍為市府重點改造區域，目前已開始辦理全區規劃設計，預計明年啓動修復工程，未來將導入藝文展演、商業賣店等，並藉由周邊交通便利的優勢，成為吸引市民聚集的新興文化區域。
經發局說，新民街倉庫群空間係近40家攤販統一窗口向台鐵局承租使用，並延伸佔用外圍道路營業，目前攤販代表與台鐵局的倉庫契約即將於7月25日屆期，後續如有安置工作台鐵局將協助辦理。另為協助攤販取得合法營業用地，經發局也於今年6月20日召開說明會議，提供幾處地點供攤販作為移置營業的參考。