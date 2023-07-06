韓國小吃買1送1！百貨日本祭、韓國展開跑　12款日系霜淇淋超欠吃

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並且7月15日、16日大葉高島屋戶外廣場舉辦「萬國啤酒節」，現場共安排14家異國風味餐車，與6組特色樂團輪番帶來精彩表演，館內當日單筆滿200元發票可參加「玩啤高手」彈珠台，有機會獲得蔡氏釀酒、啤酒頭、五十五街、湧金等特仕啤酒與啤酒節周邊限定商品，累積達3000元再送冰霸杯。
遠東SOGO忠孝館「夏日和風祭」即日起至7月9日盛大舉行，現場特別彙集12款日本人氣霜淇淋，包括獨家首賣茨城「地瓜霜淇淋」（售價150元）、IG美食CREAM DOWA「北海道純鮮乳霜淇淋（售價130元）、沖繩Pure生活美食「沖繩霜淇淋」（單杯原價120元/、特價200元／2杯）。
京都茶茶小王子「宇治焙茶霜淇淋」（售價120元），同時忠孝館B1還有採用沖繩宮古島雪鹽的白鬍子「沖繩雪鹽鮮乳霜淇淋」（售價120元)、「霜淇淋可頌」（售價200元），眾多日系冰品大彙集。
夏季和風節帶來多款日本熱銷美食，伴手禮包括福岡「甘酒」、北海道「西山製麵」、北海道人氣甜點「妹妹金川燒」、宮崎DailyMAM「牛蒡脆片」、福岡如水庵「筑紫麻糬」、北海道 柳月「三方六年輪蛋糕」。新鮮道地的海鮮則有初登場嶋田商店「雪場蟹」、另外還有來自神戶的牛嶋和牛、日本職人正宗道地的大阪鳴神本舖「明太子章魚燒」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！