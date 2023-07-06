Toyz《拳上》敗給鍾培生！館長大方斗內7500元肯定「覺得你贏了」
《拳上 Tha Cage 終於之戰》於昨（5）日圓滿落幕，其中，前世界冠軍Toyz（劉偉健）與「香港電競教父」鍾培生的大戰，更吸引超過10萬人同時線上觀看，雖然Toyz最終遭到鍾培生以TKO（技術性擊倒）擊倒，但他結束後仍開啟直播與大家聊天，結果還換來昔日仇人館長（陳之漢）的留言肯定，並得到7500元贊助，讓Toyz開心直呼：「謝謝館長！」
記者詹鎰睿/綜合報導
昨日，Toyz落敗後沒有參與《拳上》的慶功宴，反而是先回到家開啟直播與粉絲們互動聊天，他坦言，輸掉這場拳擊賽非常難過，但輸了就是輸了，也對於自己表現充滿懊悔。沒想到，館長突然斗內贊助7500元，並留言對Toyz喊話：「打得很好，前兩回合，我覺得比分是你贏！加油！」
Toyz見到後難掩高興情緒，不斷大喊「謝謝館長！」他說，「是我不好啦！真的是我不好！」同時還分享了館長曾三番兩次提醒過他要分配好體力。不過Toyz表示，因為在小巨蛋比賽的緣故，再加上第一回合都有打到對手，讓他情緒異常興奮，才會失去節奏、體力下滑才會輸掉比賽，愧疚地直呼：「讓大家看笑話了，我丟了台灣格鬥圈的臉，打不過這些奧運教練團，是我太菜了。」
回顧《拳上》比賽，第一回合末段Toyz搶得先機，一度將鍾培生逼到擂台邊，第二、三回合鍾培生看似居於下風，但卻似乎有意儲存體力，等待Toyz體力不支接連重拳出擊，鍾培生開始逆轉情勢，最終拳齡僅3個月的Toyz仍不敵拳賽經驗豐富的的鐘培生。雖然兩人各種恩恩怨怨糾纏近10年，但賽後Toyz與鐘培生也十分有風度的相互擁抱，為這次賽事劃下完美句點。