特企／7/8世界過敏日　LP33攜手醫師分享「調整過敏體質對策」

我是廣告 請繼續往下閱讀
除此之外，可以適時的補充好的益生菌，做為日常的體質保養，增加身體內的好菌！ 醫師建議可挑選LP33專門針對調整過敏體質的「LP菌」（副乾酪乳酸桿菌，Lactobacillus paracasei）。重點是好菌會隨著時間慢慢被代謝，要記得天天補充，才能持續維持好體質。
台灣為海島型氣候，長年平均濕度達75%，尤其夏天氣候炎熱，民眾時常進出冷氣房。在劇烈溫差及高濕度環境下，數據顯示台灣有超過300萬人過敏。而容易造成過敏的原因，除了接觸過敏原、環境溫濕度，空氣品質、壓力、作息不正常等因素，都可能會有過敏現象產生。
顏俊宇說明：「過敏其實跟免疫息息相關！」人體免疫系統有TH1和TH2兩種重要T細胞，一般健康狀態下會呈現平衡狀態；當人體遇到過敏原或外在刺激時，容易使TH2過度旺盛，造成體內免疫系統失去平衡，就容易造成過敏症狀的產生。
身處台灣高敏環境下，想要調節免疫力、維持T細胞平衡，推薦大家食用LP33抗敏益生菌保養自己，調整體質才是根本之道。LP33為所有抗過敏族群，提供全方位的有感抗敏對策，希望不論是大人小孩都可以輕鬆面對季節環境變化！從健康國人腸道中篩選出的優良抗過敏菌種—專利LP菌，很適合台灣本土過敏族群的體質，LP33機能優酪乳及LP33益生菌膠囊還獲得國家健康食品小綠人認證—可以有效調整過敏體質，幫助維持體內免疫系統TH1和TH2細胞的穩定狀態。
調整體質需要持之以恆，推薦選擇輕鬆方便的抗過敏方法，就是天天飲用465ml LP33機能優酪乳！它取得國家健康食品認證，也就是俗稱的小綠人標章，能有效調整過敏體質，而且還酸甜好喝，在超商、全聯或量販店都能輕鬆購入。
生活節奏快速的現代社會，面對防不勝防的外在環境威脅，過敏族群更需要日常加強保養，調整體質！LP33益生菌膠囊針對過敏族群準備了複合菌種配方，含LP菌、LGG菌、NCFM菌，獲得國家健康食品雙效認證，為過敏人建構全方位抗敏保護罩！