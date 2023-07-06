13國團隊齊聚！柬埔寨馬戲團在宜蘭童玩節 與台灣劇團交流
宜蘭國際童玩藝術節今年以「童玩原宇宙」為主題，打造星際太空總部等陸、水域設施，亦邀請13個國家、海內外18個團隊齊聚宜蘭，帶來豐富的音樂、民俗歌謠等多國精彩演出。5日開幕演出由台灣馬戲團隊FOCA 福爾摩沙馬戲團和柬埔寨馬戲團法爾劇團（Phare the Cambodian Circus）攜手，帶給觀眾精彩絕倫的「宇宙大冒險」表演。
國際中心賴正琳／綜合報導
來自柬埔寨的法爾劇團，曾受CNN Travel 讚譽為東南亞的太陽馬戲團也在今年首邀參與第一週亮點團隊演出。搭配本年童玩節兒童及原宇宙的主題，客製演出「心境一如Harmony」的作品，期望結合自然萬物的發展、在瞬息萬變的社會中，將焦慮不安轉換為正能量；結合戲劇、雜技及木偶演出，讓大朋友、小朋友能在精彩演出中，透過探討利己利他、把握當下，找到共存共榮的方法。
法爾劇團團長Dara HUOT林國民在受訪時表示：「宜蘭國際童玩藝術節開啟團隊這趟旅程對於兒童及童玩的重視，期望能在台所學帶回柬埔寨，讓更多人認識這個藝術節。同時，台灣在東南亞所扮演的良好榜樣也在近期台柬交流中持續啟發柬埔寨藝文生態圈。」很感謝法爾劇團能有這個機會，並將所見所聞帶回柬埔寨。
法爾劇團將在7月1至7月9日晚上7:30於冬山河親水公園演出，詳細資訊可上宜蘭國際童玩藝術節官網查詢。另外，7月8日和7月9日下午2:30則在中壢藝術館音樂廳演出，參與桃園兒童藝術節；7月13日晚上7:30則在花蓮縣文化局演藝廳登台，在花蓮太平洋左岸藝術季亮相，歡迎全台各地有興趣的觀眾可以共襄盛舉。