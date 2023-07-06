冬病夏治！中醫三伏貼改善擾人過敏性疾病

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三伏貼是從傳統灸法所演變而來的一種利用中藥材貼在人體的穴位上，利用夏天是最熱的三個節氣，此時人體體表微循環是最好的，容易將體表藥物吸收，然後刺激穴位，達到免疫系統、自律神經系統和神經內分泌系統等刺激作用，而達到調節體質的目的。
三伏貼在台灣、中國大陸、美國、加拿大和歐洲皆有使用，從文獻研究對於過敏性疾病有不錯的效果，在 2006 年台灣的研究報告，三伏貼第一年貼完約 60%病人症狀會改善; 根據中國大陸的報告，貼完三年約有 80%的效果，其中以氣喘的咳嗽改善最好。
三伏貼除了過敏性疾病，透過免疫、自律神經系統、內分泌、腸胃道菌叢的調節，對腸胃道如慢性腹瀉等有調理作用。對婦科疾病而言，透過穴位刺激引起的免疫、內分泌、自律神經系統改變而達成改善的效果。
三伏貼使用藥材包括甘遂、白芥子、細辛、延胡索、丁香、薑汁等辛溫、逐痰、溫陽、通絡的藥物。三伏貼可溫煦肺經陽氣，驅散內伏寒邪，常敷貼的穴位包括，大椎、風門、定喘、肺俞、脾俞、腎俞等。三伏貼之適應症包含過敏性疾病如過敏性鼻炎，氣喘，三伏貼可以調整肺脾腎三臟之虛損體質、增加抵抗力，減少過敏的機會。
「防未病治已病」「內外合治」的全方位治療，一直是中醫的強項。面對過敏、面對疫情，在進入暑熱三伏天的節氣裡，中醫醫療機構推出的「三伏貼」療法，不僅有強化免疫力，預防呼吸道感染，也有調理肺部疾病、消化道疾病、甚至婦科問題的作用，亦是防範新冠疫情，「防未病」「超前部署」的最佳武器。把握每年暑季「三伏契機」，提升免疫力，打造自己的健康防護罩。