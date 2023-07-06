快訊／李玟突離世！享年48歲　親姊悲痛發文證實

李玟驟逝尪返港見最後一面！家人辦佛教喪禮、歌迷追思會告別天后

▲家人將幫李玟舉行佛教喪禮、歌迷追思會。（圖／翻攝李玟微博）
▲家人將幫李玟舉行佛教喪禮、歌迷追思會。（圖／翻攝李玟微博）

記者吳雨婕/綜合報導

李玟二姊Nancy昨（5）日晚在社群媒體上公布李玟過世消息，讓喜愛她的歌迷、認識她的好友們哀痛不已。近來傳出家人將為李玟舉辦佛教喪禮，並考量到李玟生前愛護粉絲的心，所以將舉辦一場歌迷追思會，讓歌迷們能好好與她告別，而李玟老公Bruce得知李玟噩耗後，已經緊急返港。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據《星島頭條》報導，李玟生前疼愛歌迷，家人計畫舉辦歌迷追思會，讓粉絲能夠送別最愛的偶像，喪禮則是會以佛教儀式舉行。而李玟老公Bruce Rockowitz在李玟輕生的隔天已經趕回香港，這禮拜也都未出現在香港的公司，似乎也是在處理李玟後事。該報導指出，知情人士提到李玟與富商老公Bruce已分居兩年多，目前正在辦理離婚手續。

▲李玟輕生送醫時已經被醫生判定腦死，但高齡80多歲的李媽媽不願意放棄搶救。（圖／翻攝李玟微博）
▲李玟的喪禮將以佛教儀式舉行。（圖／翻攝李玟微博）
李玟二姊Nancy昨晚在社群媒體上透露，近年李玟飽受憂鬱症所苦，於7月2日在家中輕生，緊急送醫後昏迷3天，最終不治身亡。Nancy悲痛提到，李玟送醫時已經腦死，但高齡80多歲的媽媽依然不願意放棄，讓Nancy感到心酸。

此外，李玟的音樂人好友鄭在允在發文哀悼時，竟揭露其實李玟生前罹癌一事，李玟低調對抗病魔，讓人心疼。

▲李玟小檔案，她曾登上奧斯卡舞台獻唱。（圖 / NOWnews新聞中心）
▲李玟是華人之光。（圖 / NOWnews新聞中心）
李玟小檔案（48歲）
本名：李美林
生日：1975年1月17日
出生地：香港
配偶：樂裕民
出道：1994年《愛就要趁現在》
代表作：《我依然是你的情人》、《往日情》、《好心情》、《Di Da Di》、《過完冬季》
成就：
首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手
《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶
以《A Love Before Time》入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

更多「歌手李玟過世」相關新聞。

快訊／李玟突離世！享年48歲　親姊悲痛發文證實

李玟離世！音樂人好友鄭在允悲吐她生前罹癌　「偷偷對抗病魔」

李玟送醫後腦死！80多歲老母不願放棄搶救　天后遺產留給媽媽

李玟猝逝！80多歲老母第一時間發現　昏迷3天仍救不回

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀