李玟驟逝尪返港見最後一面！家人辦佛教喪禮、歌迷追思會告別天后

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李玟二姊Nancy昨晚在社群媒體上透露，近年李玟飽受憂鬱症所苦，於7月2日在家中輕生，緊急送醫後昏迷3天，最終不治身亡。Nancy悲痛提到，李玟送醫時已經腦死，但高齡80多歲的媽媽依然不願意放棄，讓Nancy感到心酸。
此外，李玟的音樂人好友鄭在允在發文哀悼時，竟揭露其實李玟生前罹癌一事，李玟低調對抗病魔，讓人心疼。
李玟小檔案（48歲）
本名：李美林
生日：1975年1月17日
出生地：香港
配偶：樂裕民
出道：1994年《愛就要趁現在》
代表作：《我依然是你的情人》、《往日情》、《好心情》、《Di Da Di》、《過完冬季》
成就：
首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手
《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶
以《A Love Before Time》入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎
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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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※ 安心專線：1925
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※ 生命線專線：1995
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