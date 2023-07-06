快訊／李玟突離世！享年48歲　親姊悲痛發文證實

李玟結婚12年膝下無子　「人工受孕9次」都失敗成最大遺憾

▲李玟為了當媽媽，人工受孕試了9次，都以失敗收場。（圖 / 資料照）
▲李玟為了當媽媽，人工受孕試了9次，都以失敗收場。（圖 / 資料照）

記者薛羽彤/綜合報導

歌壇巨星李玟（CoCo）昨（5）日逝世，享年48歲。李玟2011年嫁給富商樂裕民（Bruce），兩人結婚12年，遲遲無法有小孩，李玟共試過9次人工受孕，最後都以失敗告終，看得出來她有多渴望成為一位母親。

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▲李玟為華語樂壇天后。（圖／李玟微博）
▲李玟輕生離世，享年48歲。（圖／李玟微博）
李玟2018年曾在媒體前透露，她在紐約接受人工受孕療程，希望能生個雙胞胎，取卵過程要不斷打針，持續2個禮拜，而李玟打了3個禮拜，「因為我身體沒反應 ，後來才有反應，所以再多打一個星期，所以3個禮拜以來一直打很多荷爾蒙」。

▲李玟辣秀完美體態。（圖／翻攝《聲生不息》微博）
▲李玟求子心願一直無法達成。（圖／《聲生不息》微博）
取卵過程中需要自己打針，李玟形容「有一支針好粗，很粗又長要自己卡進去，我本身覺得自己做不到，但到時候你會跟自己說you have to do it」。李玟期望可以生兩個，最後卑微表示「但其實有任何都好…如果最後沒有也沒關係，這真的是天意，但希望有了」，可惜李玟到離世前，還無法完成這項心願，求子這件事成了她最大遺願。

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