踢爆TPASS廣告不加「行政院」就沒補助 徐巧芯：不該威逼恐嚇
「TPASS行政院通勤月票」於7月1日正式啟用，國民黨台北市議員徐巧芯6日揭露，最近發現各地的TPASS上面都寫了「行政院」，經過調查才發現，各縣市政府都收到這份公文，上面寫著只要不幫行政院宣傳，就拿不到經費補助。徐巧芯直言，「合作應該要是你情我願，不該是威逼恐嚇。」
記者邱新博／台北報導
徐巧芯6日上午在臉書上PO出一紙公文截圖，是由交通部公路總局發函給各縣市政府，要求TPASS相關文宣廣告露出時，必須要載明TPASS「行政院」通勤月票，且若未配合辦理者，原核定的相關補助計畫將不予備查。
徐巧芯說，中央希望地方一起宣導沒有錯，但用這麼強硬的手法，「還真是少見」；甚至連地方自己出錢做的宣傳上面都一定要註明「行政院」，否則未來就拿不到TPASS的補助，形同綁架了縣市政府以及廠商。
徐巧芯也說，就連台北市政府自己的錢拍廣告，也會被強迫要寫上「行政院」，否則不予補助整個計畫。
徐巧芯表示，調查以後更發現，本來說七月初就要發下70%補助金給地方縣市政府，結果目前跳票中，但廠商都已經開始運作本案，經費若遲遲不發，該如何是好？這根本就是透過行政資源，威脅地方政府要成為行政院的宣傳部門，否則讓你開天窗、讓你難堪，「合作應該要是你情我願，不該是威逼恐嚇。」