快訊／李玟突離世！享年48歲　親姊悲痛發文證實

獨／聞李玟離世像夢一樣！昔工作人員揭天后「私下大方行為」

▲曾與李玟合作過的工作人員提到，李玟私下對人很大方。（圖／翻攝李玟微博）
▲曾與李玟合作過的工作人員提到，李玟私下對人很大方。（圖／翻攝李玟微博）

記者吳雨婕/台北報導

天后CoCo李玟於7月2日在家輕生，緊急送醫後昏迷3天仍不治身亡，享年48歲。在台灣擔任李玟4張專輯、3場演唱會的工作人員，接受《NOWnews今日新聞》訪問時透露，對於李玟猝逝就像夢一樣不敢置信，也提到李玟私下對工作人員很大方，對工作則是非常嚴格。

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工作人員提到，他曾是李玟專輯《真情人》、《Promise》、《要定你》以及EP的工作團隊，談到對李玟的印象，除了樂觀、開朗外，他提到私下李玟對工作人員很大方，過年時還會特別包紅包，「有一次她搬家的時候，我們去幫忙，她順手就把一個名牌包送給我，那也是我的第一個名牌包。」

▲李玟天生左腳缺陷，在舞台上賣力演出都是用右腳支撐。（圖 / 李玟臉書）
▲李玟私下對工作人員很大方，且總是笑臉相迎。（圖 ／翻攝李玟臉書）
該工作人員表示，以前年輕時，對於很努力的藝人會有點害怕，因為對自己作品的高規格對待，所以待在藝人身旁的工作團隊必然得陪著「加班」，「只要李玟拍MV幾乎都會拍到早上，她會為了一直求好，每套衣服、每個鏡頭都很仔細，演唱會彩排都會要求一次再一次，對自己的工作很嚴格。」

工作人員直言，就連製作單位覺得可以了，李玟還是會想要再加強，目的即是希望節目、表演能夠好看。他心有戚戚焉的表示，對於與李玟合作的夥伴來說，不管多忙，李玟一直是一個永遠保持笑容的人，無論是肆意的開懷大笑還是溫柔眼中含笑，都能感染周邊的人，讓大家變得正向、樂觀。

也因為如此，這位工作人員對於李玟輕生離世，一開始很難接受，甚至覺得很像一場夢，總覺得無論多難、遭遇多少辛苦，李玟一定可以熬過去，無奈如今只能從回憶裡去懷念李玟的一顰一笑了。

▲李玟曾經站上奧斯卡舞台獻唱。（圖／NOWnews新聞中心）
▲李玟是華人之光。（圖／NOWnews新聞中心）
李玟小檔案（48歲）

本名：李美林

生日：1975年1月17日

出生地：香港

配偶：樂裕民

出道：1994年《愛就要趁現在》

代表作：《我依然是你的情人》、《往日情》、《好心情》、《Di Da Di》、《過完冬季》

成就：

首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手

《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶

以《A Love Before Time》入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎


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