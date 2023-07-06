獨／聞李玟離世像夢一樣！昔工作人員揭天后「私下大方行為」

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該工作人員表示，以前年輕時，對於很努力的藝人會有點害怕，因為對自己作品的高規格對待，所以待在藝人身旁的工作團隊必然得陪著「加班」，「只要李玟拍MV幾乎都會拍到早上，她會為了一直求好，每套衣服、每個鏡頭都很仔細，演唱會彩排都會要求一次再一次，對自己的工作很嚴格。」
工作人員直言，就連製作單位覺得可以了，李玟還是會想要再加強，目的即是希望節目、表演能夠好看。他心有戚戚焉的表示，對於與李玟合作的夥伴來說，不管多忙，李玟一直是一個永遠保持笑容的人，無論是肆意的開懷大笑還是溫柔眼中含笑，都能感染周邊的人，讓大家變得正向、樂觀。
也因為如此，這位工作人員對於李玟輕生離世，一開始很難接受，甚至覺得很像一場夢，總覺得無論多難、遭遇多少辛苦，李玟一定可以熬過去，無奈如今只能從回憶裡去懷念李玟的一顰一笑了。
李玟小檔案（48歲）
本名：李美林
生日：1975年1月17日
出生地：香港
配偶：樂裕民
出道：1994年《愛就要趁現在》
代表作：《我依然是你的情人》、《往日情》、《好心情》、《Di Da Di》、《過完冬季》
成就：
首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手
《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶
以《A Love Before Time》入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎
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※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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