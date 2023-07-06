快訊／李玟突離世！享年48歲　親姊悲痛發文證實

獨／那那大師4年前貼身訪談李玟！嘆天后一句話他好心疼

▲那那大師（右）認為李玟是陽光，回想起4年前李玟攻蛋開唱時說的一句話，讓他好心疼。（圖／翻攝那那大師臉書）
▲那那大師（右）認為李玟是陽光，回想起4年前李玟攻蛋開唱時說的一句話，讓他好心疼。（圖／翻攝那那大師臉書）

記者吳雨婕/台北報導

CoCo李玟於7月2日在家輕生，緊急送醫後昏迷3天，昨（5）日晚二姐Nancy在社群媒體上公布李玟離世消息。4年前李玟曾到台灣宣傳演唱會，在忙碌的行程中特別擠出時間上那那大師的YT節目，影片中與那那大師的幽默互動都還歷歷在目，人卻已經香消玉殞，讓那那大師悲痛發文哀悼，而今（6）日稍早那那大師接受《NOWnews今日新聞》電訪時，談到對李玟的印象，感慨表示4年前李玟在演唱會上講的一句話，讓他現在回想起來，非常心疼。

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在李玟過世的消息傳出後，那那大師在臉書貼出4年前節目的截圖與合照，發文哀悼：「我也想抱抱你，親愛的李玟，我的貴人，一路好走」、「沒有病痛了，要快快樂樂在天上喔！永遠愛你，很愛很愛的那種」，字句充滿不捨與鼻酸。

那那大師受訪時提到，4年前李玟要到他的節目宣傳演唱會時，對他來說李玟就是巨星，一直以為會就此取消，沒想到李玟真的來了，「她一到現場，就是個陽光、太陽，立刻讓現場的氣氛不一樣！」

▲那那大師不捨李玟過世。（圖／翻攝那那大師臉書）
▲那那大師（右）不捨李玟過世。（圖／翻攝那那大師臉書）
身為李玟歌迷的那那大師透露，過往他時常翻唱李玟的歌曲，還會在社群媒體上標記對方，李玟看到後都會私訊回覆他，「（李玟）歌迷也都會回覆我，常常收到CoCo的私訊。她只要收到訊息，都一定會看，感受粉絲對她的愛。」

李玟以行動證明粉絲對藝人，以及藝人對粉絲的愛，從來不是單向的，而是雙向奔赴的。

那那大師回想2019年6月21日李玟在台北小巨蛋的演唱會，提到當天全場哭到不行，如今想起來，對李玟唱完最後一首歌曲〈YOU & I〉後，說的一句話印象深刻，「她一直告訴我們如果她不能唱了，要我們好好愛她，這樣回頭看起來，真的滿心疼的。」

那那大師談到4年前李玟上他的節目時，精神奕奕、神采飛揚，實在很難想像眼前的人會自己選擇離開這個世界，讓他感嘆：「沒有什麼是永遠的，要記得當下的美好。」對他來說，李玟就像是出現在他生命中的陽光，耀眼且無可取代。

▲李玟為華語樂壇天后。（圖／李玟微博）
▲李玟為華語樂壇天后。（圖／李玟微博）
▲李玟一生紀錄輝煌，風光站上國際舞台。（圖／NOWnews社群中心製表）
▲李玟一生紀錄輝煌，風光站上國際舞台。（圖／NOWnews社群中心製表）
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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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