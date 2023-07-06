獨／那那大師4年前貼身訪談李玟！嘆天后一句話他好心疼

我是廣告 請繼續往下閱讀
那那大師受訪時提到，4年前李玟要到他的節目宣傳演唱會時，對他來說李玟就是巨星，一直以為會就此取消，沒想到李玟真的來了，「她一到現場，就是個陽光、太陽，立刻讓現場的氣氛不一樣！」
身為李玟歌迷的那那大師透露，過往他時常翻唱李玟的歌曲，還會在社群媒體上標記對方，李玟看到後都會私訊回覆他，「（李玟）歌迷也都會回覆我，常常收到CoCo的私訊。她只要收到訊息，都一定會看，感受粉絲對她的愛。」
李玟以行動證明粉絲對藝人，以及藝人對粉絲的愛，從來不是單向的，而是雙向奔赴的。
那那大師回想2019年6月21日李玟在台北小巨蛋的演唱會，提到當天全場哭到不行，如今想起來，對李玟唱完最後一首歌曲〈YOU & I〉後，說的一句話印象深刻，「她一直告訴我們如果她不能唱了，要我們好好愛她，這樣回頭看起來，真的滿心疼的。」
那那大師談到4年前李玟上他的節目時，精神奕奕、神采飛揚，實在很難想像眼前的人會自己選擇離開這個世界，讓他感嘆：「沒有什麼是永遠的，要記得當下的美好。」對他來說，李玟就像是出現在他生命中的陽光，耀眼且無可取代。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
更多「歌手李玟過世」相關新聞。